Serenay Sarıkaya'yla İlişkisi Hakkındaki Reklam İddialarına Son Noktayı Koyamayan Mert Demir Resmen Depar Attı
Serenay Sarıkaya'yla İlişkisi Hakkındaki Reklam İddialarına Son Noktayı Koyamayan Mert Demir Resmen Depar Attı
Magazin Burada'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişki ile gündeme gelen ve sık sık dillere düşen Mert Demir muhabirlerin evlilik sorularına ve Instagram yasağına verdiği politik cevabın ardından oradan depar atarak uzaklaştı.
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Türk müziğinin yükselen yıldızlarından biri olan Mert Demir, güçlü vokali ve etkileyici sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor. Müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinirken, özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Son dönemde ise şarkıcının, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki, meraklı gözlerin odağı haline geldi. İkili arasındaki romantik ilişkinin, bazı iddialara göre bir reklam ilişkisi olduğu söylense de çiftimiz son derece sağlam adımlarla aşklarını yaşamaya devam ediyor.
Ortaya atılan kötü yorumlarla ilgili de bir o kadar umursamaz davranan Demir ve Sarıkaya konserlerde, akşam yemeklerinde hatta ev bakarken bile birlikte kamaralara yakalansa da bir türlü gerçekçi bulunamıyor!
Oğlunun konserine giden Mert Demir'in annesinin bile Sarıkaya hakkındaki "ilişkiyi onaylıyorum" yorumu ilişkiyi inandırıcı bulmaya yetmemişti. Serenay Sarıkaya hakkında "cici bir kız" açıklamasında bulunan isim evlilik hakkındaki sorulara ise "bana sormayın" demişti.
Magazin Burada muhabirlerinin kadrajına yakalanan Mert Demir önce Instagram yasağı ile ilgili "ne söylenebilir ki, yasaklar kötü tabii ki de" cevabını verdi.
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Muhabirin "İlişkinizle ilgili hala reklam iddiaları devam ediyor, bu konuyla ilgili artık son noktayı koysak mı?" sorusu karşınında affalayan Demir "nasıl konuluyor son nokta?" sorusunu ardından "yaptık ikimiz de açıklama, sonu gelmiyor gibi" dedi.
Annesinin evlilik kararıyla ilgili görüşünü soran muhabiri duyan şarkıcı telaşla oradan uzaklaştı, arabasına doğru depar atan isim emniyet kemerini bağlamayı unutunca, "beni heyecanlandırdın" diyerek işi şakaya vurdu!
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