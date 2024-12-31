onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Onuachu ile Transfere Hızlı Bir Başlangıç Yapmak İstiyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Onuachu ile Transfere Hızlı Bir Başlangıç Yapmak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2024 - 09:48

Beşiktaş'ta kongre süreci sona erdi. İki adayın yarıştığı kongrede kazanan Serdal Adalı oldu. Adalı'nın önünde teknik direktör seçimi var ancak camiaya moral veren isimlerin de peşine düştü. Adama Traore ismi yüksek sesle konuşulmaya başladı. Ancak Adalı'nın ilk hedefi geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Onuachu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serdal Adalı seçimi kazandı ve ilk günden itibaren transfer ve teknik direktör arayışlarına başladı. Adama Traore ismi öne çıkıyor ancak bir de Adalı'nın sürprizi var.

Serdal Adalı seçimi kazandı ve ilk günden itibaren transfer ve teknik direktör arayışlarına başladı. Adama Traore ismi öne çıkıyor ancak bir de Adalı'nın sürprizi var.

Serdal Adalı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da ligi sallayan Paul Onuachu'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.

Serdal Adalı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da ligi sallayan Paul Onuachu'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.

Adalı, Onuachu için Göztepe başkanı Rasmus Ankersen ile de bir araya geldi. Adalı Southampton'la da bizzat bir görüştürme gerçekleştirmek istiyor.

Adalı, Onuachu için Göztepe başkanı Rasmus Ankersen ile de bir araya geldi. Adalı Southampton'la da bizzat bir görüştürme gerçekleştirmek istiyor.

Onuachu Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor ancak İngiliz ekibinin 13 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi içinde olması siyah beyazlıları zorluyor.

Onuachu Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor ancak İngiliz ekibinin 13 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi içinde olması siyah beyazlıları zorluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın