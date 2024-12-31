Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Onuachu ile Transfere Hızlı Bir Başlangıç Yapmak İstiyor

Beşiktaş'ta kongre süreci sona erdi. İki adayın yarıştığı kongrede kazanan Serdal Adalı oldu. Adalı'nın önünde teknik direktör seçimi var ancak camiaya moral veren isimlerin de peşine düştü. Adama Traore ismi yüksek sesle konuşulmaya başladı. Ancak Adalı'nın ilk hedefi geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Onuachu.