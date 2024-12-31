Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Onuachu ile Transfere Hızlı Bir Başlangıç Yapmak İstiyor
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Onuachu ile Transfere Hızlı Bir Başlangıç Yapmak İstiyor
Beşiktaş'ta kongre süreci sona erdi. İki adayın yarıştığı kongrede kazanan Serdal Adalı oldu. Adalı'nın önünde teknik direktör seçimi var ancak camiaya moral veren isimlerin de peşine düştü. Adama Traore ismi yüksek sesle konuşulmaya başladı. Ancak Adalı'nın ilk hedefi geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Onuachu.
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Serdal Adalı seçimi kazandı ve ilk günden itibaren transfer ve teknik direktör arayışlarına başladı. Adama Traore ismi öne çıkıyor ancak bir de Adalı'nın sürprizi var.
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Serdal Adalı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da ligi sallayan Paul Onuachu'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.
Adalı, Onuachu için Göztepe başkanı Rasmus Ankersen ile de bir araya geldi. Adalı Southampton'la da bizzat bir görüştürme gerçekleştirmek istiyor.
Onuachu Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor ancak İngiliz ekibinin 13 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi içinde olması siyah beyazlıları zorluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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