Yine Yaptı Yapacağını: Trent Alexander-Arnold Tribündeki Seyircileri Kendine Hayran Bıraktı
Yine Yaptı Yapacağını: Trent Alexander-Arnold Tribündeki Seyircileri Kendine Hayran Bıraktı
Liverpool’un olmazsa olmazı Trent Alexander-Arnold, modern futbolun en yetenekli sağ beklerinden biri. Teknik becerisi, oyun vizyonu ve muhteşem pas yeteneğiyle adeta sahada bir oyun kurucu gibi hareket eden İngiliz, sadece savunmadaki başarısıyla değil, hücumdaki yaratıcı katkılarıyla da takımını sırtlayan bir isim. 26 yaşındaki yıldız, West Ham maçında da bunu çok net gösterdi.
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Arne Slot yönetiminde inanılmaz bir çıkış yakalayan Liverpool, kendi adlarına yılın son maçında West Ham'a konuk oldu.
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Kırmızılılar, sahadan 5-0'lık skorla ayrılarak bir galibiyeti daha hanesine yazdırdı.
45 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Merseyside ekibinde Trent'in inanılmaz pası, mücadeleye damga vuran anlardan biri oldu.
Maçı yerinden takip eden bir taraftar, sosyal medya hesabından pozisyonu anlattı, görüntünün olup olmadığını sordu 👇
Kendisine yanıt gecikmedi. İşte hafızalardan silinmeyecek o pas 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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