Yine Yaptı Yapacağını: Trent Alexander-Arnold Tribündeki Seyircileri Kendine Hayran Bıraktı

Liverpool’un olmazsa olmazı Trent Alexander-Arnold, modern futbolun en yetenekli sağ beklerinden biri. Teknik becerisi, oyun vizyonu ve muhteşem pas yeteneğiyle adeta sahada bir oyun kurucu gibi hareket eden İngiliz, sadece savunmadaki başarısıyla değil, hücumdaki yaratıcı katkılarıyla da takımını sırtlayan bir isim. 26 yaşındaki yıldız, West Ham maçında da bunu çok net gösterdi.