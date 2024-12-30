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Yine Yaptı Yapacağını: Trent Alexander-Arnold Tribündeki Seyircileri Kendine Hayran Bıraktı

Yine Yaptı Yapacağını: Trent Alexander-Arnold Tribündeki Seyircileri Kendine Hayran Bıraktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.12.2024 - 23:30

Liverpool’un olmazsa olmazı Trent Alexander-Arnold, modern futbolun en yetenekli sağ beklerinden biri. Teknik becerisi, oyun vizyonu ve muhteşem pas yeteneğiyle adeta sahada bir oyun kurucu gibi hareket eden İngiliz, sadece savunmadaki başarısıyla değil, hücumdaki yaratıcı katkılarıyla da takımını sırtlayan bir isim. 26 yaşındaki yıldız, West Ham maçında da bunu çok net gösterdi.

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Arne Slot yönetiminde inanılmaz bir çıkış yakalayan Liverpool, kendi adlarına yılın son maçında West Ham'a konuk oldu.

Arne Slot yönetiminde inanılmaz bir çıkış yakalayan Liverpool, kendi adlarına yılın son maçında West Ham'a konuk oldu.

Kırmızılılar, sahadan 5-0'lık skorla ayrılarak bir galibiyeti daha hanesine yazdırdı.

Kırmızılılar, sahadan 5-0'lık skorla ayrılarak bir galibiyeti daha hanesine yazdırdı.

45 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Merseyside ekibinde Trent'in inanılmaz pası, mücadeleye damga vuran anlardan biri oldu.

45 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Merseyside ekibinde Trent'in inanılmaz pası, mücadeleye damga vuran anlardan biri oldu.

Maçı yerinden takip eden bir taraftar, sosyal medya hesabından pozisyonu anlattı, görüntünün olup olmadığını sordu 👇

Maçı yerinden takip eden bir taraftar, sosyal medya hesabından pozisyonu anlattı, görüntünün olup olmadığını sordu 👇
twitter.com

'Sky ya da MOTD'de izlemedim ama Trent'in 46. dakikada Salah'a attığı pası gösteren bir klip var mı? Bu şimdiye kadar şahsen gördüğüm en iyi pas. Tüm blok şaşkınlık içindeydi. Sanırım Salah araya girdi ve dar açıdan şutunu çekti.'

Kendisine yanıt gecikmedi. İşte hafızalardan silinmeyecek o pas 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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