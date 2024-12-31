Bu Hafta da Arda Güler'in Gibi Seti Ziyaretine Gibi Replikleriyle Gelen Yanıtlara Güldük
Bu Hafta da Arda Güler'in Gibi Seti Ziyaretine Gibi Replikleriyle Gelen Yanıtlara Güldük
Arda Güler, tatilini Türkiye'de geçirerek eski takımını ziyaret etmesiyle gönülleri kazanmıştı. Arda bu Türkiye tatiline bir de Gibi seti ziyareti ekleyince sosyal medya adeta yıkıldı. Bir bölümde mi oynayacak gibi sorularla geçen haftada yine başrolde X goygoycuları vardı. Ve Arda'nın ziyaretinin Gibi replikleriyle hakkını verdiler. İşte o bol gibi replikli yorumlar...
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Arda Güler kısa Türkiye tatilinde uğradığı yerlerden biri de sevilen dizi Gibi'nin seti oldu. Keyifli karelerin yansıdığı sosyal medyayı bir anda Gibi replikleri kapladı. İşte o paylaşımlar...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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