Bu Hafta da Arda Güler'in Gibi Seti Ziyaretine Gibi Replikleriyle Gelen Yanıtlara Güldük

Arda Güler, tatilini Türkiye'de geçirerek eski takımını ziyaret etmesiyle gönülleri kazanmıştı. Arda bu Türkiye tatiline bir de Gibi seti ziyareti ekleyince sosyal medya adeta yıkıldı. Bir bölümde mi oynayacak gibi sorularla geçen haftada yine başrolde X goygoycuları vardı. Ve Arda'nın ziyaretinin Gibi replikleriyle hakkını verdiler. İşte o bol gibi replikli yorumlar...