onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Şans Bulamayan Cengiz Ünder'e Fransa Kapıları da Kapandı

Fenerbahçe'de Şans Bulamayan Cengiz Ünder'e Fransa Kapıları da Kapandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2024 - 15:28

Önemli bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Cengiz bir türlü istediği performansı sergileyemedi. Bir iki maça imzasını atan oyuncu genelde yedek kulübesine hapsoldu. Bu sezon da Mourinho ile yıldızları barışmayan oyuncu da kendine kulüp arıyor. Bir dönem Marsilya forması giyen oyuncu şansını Fransa'da denemek istedi. Ancak Cengiz buradan da istediği cevabı alamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'ye büyük bir bonservis bedeli ile gelen Cengiz süre bulmakta özellikle bu sezon hayli zorlanıyor.

Fenerbahçe'ye büyük bir bonservis bedeli ile gelen Cengiz süre bulmakta özellikle bu sezon hayli zorlanıyor.

Cengiz Ünder de Ocak transfer döneminde kendisine kulüp arıyor. İlk tercihi ise bir dönem formasını giydiği Marsilya ve Fransa Ligi oldu.

Cengiz Ünder de Ocak transfer döneminde kendisine kulüp arıyor. İlk tercihi ise bir dönem formasını giydiği Marsilya ve Fransa Ligi oldu.

Ajansspor'un haberine göre ise Cengiz aynı anda hem Marsilya hem de Nantes tarafından reddedildi.

Ajansspor'un haberine göre ise Cengiz aynı anda hem Marsilya hem de Nantes tarafından reddedildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta şans bulan Cengiz Ünder, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a da önerilmiş ancak orada da bir ilerleme kaydedilmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta şans bulan Cengiz Ünder, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a da önerilmiş ancak orada da bir ilerleme kaydedilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın