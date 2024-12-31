Fenerbahçe'de Şans Bulamayan Cengiz Ünder'e Fransa Kapıları da Kapandı
Fenerbahçe'de Şans Bulamayan Cengiz Ünder'e Fransa Kapıları da Kapandı
Önemli bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Cengiz bir türlü istediği performansı sergileyemedi. Bir iki maça imzasını atan oyuncu genelde yedek kulübesine hapsoldu. Bu sezon da Mourinho ile yıldızları barışmayan oyuncu da kendine kulüp arıyor. Bir dönem Marsilya forması giyen oyuncu şansını Fransa'da denemek istedi. Ancak Cengiz buradan da istediği cevabı alamadı.
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Fenerbahçe'ye büyük bir bonservis bedeli ile gelen Cengiz süre bulmakta özellikle bu sezon hayli zorlanıyor.
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Cengiz Ünder de Ocak transfer döneminde kendisine kulüp arıyor. İlk tercihi ise bir dönem formasını giydiği Marsilya ve Fransa Ligi oldu.
Ajansspor'un haberine göre ise Cengiz aynı anda hem Marsilya hem de Nantes tarafından reddedildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta şans bulan Cengiz Ünder, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a da önerilmiş ancak orada da bir ilerleme kaydedilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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