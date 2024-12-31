Fenerbahçe'de Şans Bulamayan Cengiz Ünder'e Fransa Kapıları da Kapandı

Önemli bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Cengiz bir türlü istediği performansı sergileyemedi. Bir iki maça imzasını atan oyuncu genelde yedek kulübesine hapsoldu. Bu sezon da Mourinho ile yıldızları barışmayan oyuncu da kendine kulüp arıyor. Bir dönem Marsilya forması giyen oyuncu şansını Fransa'da denemek istedi. Ancak Cengiz buradan da istediği cevabı alamadı.