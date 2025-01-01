Hakim Ziyech'in Sözleşmesinin Feshedilmeme Nedeni Sözleşmesindeki İlginç Bonusmuş

Galatasaray'da devre arasında gelecekler ve gidecekler üzerine yoğun bir mesai var. Kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönen Ziyech de gönderilmek isteyen isimler arasında yer alıyor. Ancak sözleşme bir türlü fesih edilemiyor. Galatasaraylı gazeteci Ali Naçi Küçük ayrılıkla ilgili önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Ziyech sözleşmesinde yer alan ilginç bir bonusu da alarak gitmek istiyor.