Hakim Ziyech'in Sözleşmesinin Feshedilmeme Nedeni Sözleşmesindeki İlginç Bonusmuş
Hakim Ziyech'in Sözleşmesinin Feshedilmeme Nedeni Sözleşmesindeki İlginç Bonusmuş
Galatasaray'da devre arasında gelecekler ve gidecekler üzerine yoğun bir mesai var. Kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönen Ziyech de gönderilmek isteyen isimler arasında yer alıyor. Ancak sözleşme bir türlü fesih edilemiyor. Galatasaraylı gazeteci Ali Naçi Küçük ayrılıkla ilgili önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Ziyech sözleşmesinde yer alan ilginç bir bonusu da alarak gitmek istiyor.
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Galatasaray'da ayrılması gündemde olan isimlerin başında Hakim Ziyech geliyor. Faslı oyuncu Ziyech'in ayrılmak için talepleri net.
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Galatasaraylı gazeteci Ali Naci Küçük, Ziyech'in ayrılmak için sözleşmesindeki tüm maddelerin karşılanmasını istediğini söyledi.
Küçük'ün iddiasına göre Ziyech'in sözleşmesinde "diz sakatlığı geçirmezse 1.5 milyon Euro ödenir" şeklinde bir bonus maddesi var.
Ziyech, bu bonusu da alarak Galatasaray'dan ayrılmak istiyor, görüşmeler de bu nedenle tıkanmış durumda.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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