Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt En Zengin Voleybolcular Listesine Girdi

1- Sheilla Castro (Brezilya) – 12 milyon dolar

2- Jaqueline Carvalho (Brezilya) – 9,1 milyon dolar

3- Gabriela Guimaraes (Brezilya) – 8,8 milyon dolar

4- Thaisa Daher (Brezilya) – 7,7 milyon dolar

5- Paola Egonu (İtalya) – 7,3 milyon dolar

6- Yuliya Gerasymova (Ukrayna) – 7 milyon dolar

7- Fabi Claudino (Brezilya) – 6,9 milyon dolar

8- Kim Yeon Koung (Güney Kore) – 6,7 milyon dolar

9- Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) – 6 milyon dolar

10- Samantha Bricio (Meksika) – 4,7 milyon dolar

11- Sabina Altynbekova (Kazakistan) – 4,7 milyon dolar

12- Nataliya Goncharova (Rusya) – 4,4 milyon dolar

13- Ebrar Karakurt (Türkiye) – 4,2 milyon dolar

14- Zehra Güneş (Türkiye) – 4 milyon dolar

15- Jordan Larson (Amerika) – 3,7 milyon dolar