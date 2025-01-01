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Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt En Zengin Voleybolcular Listesine Girdi

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt En Zengin Voleybolcular Listesine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2025 - 18:42

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncuları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesine girerek önemli bir başarıya imza attı. Rich Verse, dünyanın en zengin kadın voleybolcularını sıraladı. Bu sıralamada ilk 15 kişilik listede yer alan sporcularımızın kazançları dikkat çekti. Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro, 12 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesinde ilk sırada yer aldı. Onu, yine Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes takip etti.

Kaynak

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Rich Verse, en çok kazanan voleybolculardan oluşturduğu en zengin 15 voleybolcuyu açıkladı.

Rich Verse, en çok kazanan voleybolculardan oluşturduğu en zengin 15 voleybolcuyu açıkladı.

Sporcuların kulüp kazançları, reklam gelirleri ve sponsor anlaşmalarının göz önünde bulundurulduğu listede ilk sırada Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro var.

Sporcuların kulüp kazançları, reklam gelirleri ve sponsor anlaşmalarının göz önünde bulundurulduğu listede ilk sırada Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro var.

İki ve üçüncü sırada da Brezilyalı sporcular var. Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes, Castro'yu takip etti.

İki ve üçüncü sırada da Brezilyalı sporcular var. Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes, Castro'yu takip etti.

Listenin 13.sırasındaysa milli sporcularımızdan Ebrar Karakurt bulunuyor. Ebrar bu listeye 4.2 milyon Euro'luk geliriyle girdi.

Listenin 13.sırasındaysa milli sporcularımızdan Ebrar Karakurt bulunuyor. Ebrar bu listeye 4.2 milyon Euro'luk geliriyle girdi.

Onu takip eden 14.sıradaki isim ise bir başka milli sporcumuz Zehra Güneş oldu. Zehra'nın geliri ise 4 milyon Euro olarak listede yer aldı.

Onu takip eden 14.sıradaki isim ise bir başka milli sporcumuz Zehra Güneş oldu. Zehra'nın geliri ise 4 milyon Euro olarak listede yer aldı.
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İki voleybolcumuzun olduğu listenin tamamı ise şu şekilde oldu:

İki voleybolcumuzun olduğu listenin tamamı ise şu şekilde oldu:

1- Sheilla Castro (Brezilya) – 12 milyon dolar

2- Jaqueline Carvalho (Brezilya) – 9,1 milyon dolar

3- Gabriela Guimaraes (Brezilya) – 8,8 milyon dolar

4- Thaisa Daher (Brezilya) – 7,7 milyon dolar

5- Paola Egonu (İtalya) – 7,3 milyon dolar

6- Yuliya Gerasymova (Ukrayna) – 7 milyon dolar

7- Fabi Claudino (Brezilya) – 6,9 milyon dolar

8- Kim Yeon Koung (Güney Kore) – 6,7 milyon dolar

9- Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) – 6 milyon dolar

10- Samantha Bricio (Meksika) – 4,7 milyon dolar

11- Sabina Altynbekova (Kazakistan) – 4,7 milyon dolar

12- Nataliya Goncharova (Rusya) – 4,4 milyon dolar

13- Ebrar Karakurt (Türkiye) – 4,2 milyon dolar

14- Zehra Güneş (Türkiye) – 4 milyon dolar

15- Jordan Larson (Amerika) – 3,7 milyon dolar

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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