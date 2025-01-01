Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt En Zengin Voleybolcular Listesine Girdi
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt En Zengin Voleybolcular Listesine Girdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncuları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesine girerek önemli bir başarıya imza attı. Rich Verse, dünyanın en zengin kadın voleybolcularını sıraladı. Bu sıralamada ilk 15 kişilik listede yer alan sporcularımızın kazançları dikkat çekti. Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro, 12 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesinde ilk sırada yer aldı. Onu, yine Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes takip etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rich Verse, en çok kazanan voleybolculardan oluşturduğu en zengin 15 voleybolcuyu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sporcuların kulüp kazançları, reklam gelirleri ve sponsor anlaşmalarının göz önünde bulundurulduğu listede ilk sırada Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro var.
İki ve üçüncü sırada da Brezilyalı sporcular var. Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes, Castro'yu takip etti.
Listenin 13.sırasındaysa milli sporcularımızdan Ebrar Karakurt bulunuyor. Ebrar bu listeye 4.2 milyon Euro'luk geliriyle girdi.
Onu takip eden 14.sıradaki isim ise bir başka milli sporcumuz Zehra Güneş oldu. Zehra'nın geliri ise 4 milyon Euro olarak listede yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki voleybolcumuzun olduğu listenin tamamı ise şu şekilde oldu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın