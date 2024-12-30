Kerem Aktürkoğlu’ndan Sonra Genç Kızların Sevgilisi Olan Barış Alper Yılmaz’ın Nişanlanması Üzerine Senaryolar

Galatasaray’dan Portekiz takımı Benfica’ya transfer olan ve şimdiler de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, geçen günlerde nişan sürprizi yapmıştı. Bu sürpriz nişan sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Kerem'in kiminle nişanlandığı merak edilmiş, Kerem'in platonik aşıkları ise hüsrana uğramıştı.

Peki ya Barış Alper Yılmaz nişanlanırsa? Sosyal medyada Barış Alper fanı olan -fan hafif, kaldı; aşık olan!- kullanıcılarla karşılaşmışsınızdır. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Barış Alper'e gollerinden daha çok kaşına gözüne mimiklerine editler yapıldığına şahit oluyoruz. Kerem'in nişanından sonra fanları şimdi Barış'ın da bir sürpriz nişan, evlilik yapmasından oldukça korkuyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın nişanlanmasına dair senaryolar ve sonuçları...