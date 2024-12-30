Kerem Aktürkoğlu’ndan Sonra Genç Kızların Sevgilisi Olan Barış Alper Yılmaz’ın Nişanlanması Üzerine Senaryolar
Galatasaray’dan Portekiz takımı Benfica’ya transfer olan ve şimdiler de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, geçen günlerde nişan sürprizi yapmıştı. Bu sürpriz nişan sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Kerem'in kiminle nişanlandığı merak edilmiş, Kerem'in platonik aşıkları ise hüsrana uğramıştı.
Peki ya Barış Alper Yılmaz nişanlanırsa? Sosyal medyada Barış Alper fanı olan -fan hafif, kaldı; aşık olan!- kullanıcılarla karşılaşmışsınızdır. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Barış Alper'e gollerinden daha çok kaşına gözüne mimiklerine editler yapıldığına şahit oluyoruz. Kerem'in nişanından sonra fanları şimdi Barış'ın da bir sürpriz nişan, evlilik yapmasından oldukça korkuyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın nişanlanmasına dair senaryolar ve sonuçları...
Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansı, saygısı ve efendiliğiyle hepimizin gönlünde tahtını çoktan kurmuştu. Şimdiler de ise Kerem'in başarısı sınırlar ötesinden konuşuluyor. Bir haftadır Kerem'in futbolunu unuttuk, nişanını konuşur olduk.
Kerem'in sürpriz nişanı fanlarının gözlerini fal taşı gibi açarken Galatasaray'daki başarılı performansının yanı sıra sahadaki mimiklerine, kaşına, gözüne editler yapılan Barış Alper Yılmaz'dan da gelecek bir sürprizin korkusu sardı.
Peki Barış Alper Yılmaz nişanlanırsa ne olur? İşte sosyal medyada goygoycuların Barış'ın olası nişanına dair senaryoları ve üzecek sonuçları... 👇
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