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Kerem Aktürkoğlu’ndan Sonra Genç Kızların Sevgilisi Olan Barış Alper Yılmaz’ın Nişanlanması Üzerine Senaryolar

Kerem Aktürkoğlu’ndan Sonra Genç Kızların Sevgilisi Olan Barış Alper Yılmaz’ın Nişanlanması Üzerine Senaryolar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 17:54

Galatasaray’dan Portekiz takımı Benfica’ya transfer olan ve şimdiler de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, geçen günlerde nişan sürprizi yapmıştı. Bu sürpriz nişan sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Kerem'in kiminle nişanlandığı merak edilmiş, Kerem'in platonik aşıkları ise hüsrana uğramıştı. 

Peki ya Barış Alper Yılmaz nişanlanırsa? Sosyal medyada Barış Alper fanı olan -fan hafif, kaldı; aşık olan!- kullanıcılarla karşılaşmışsınızdır. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Barış Alper'e gollerinden daha çok kaşına gözüne mimiklerine editler yapıldığına şahit oluyoruz. Kerem'in nişanından sonra fanları şimdi Barış'ın da bir sürpriz nişan, evlilik yapmasından oldukça korkuyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın nişanlanmasına dair senaryolar ve sonuçları...

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Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansı, saygısı ve efendiliğiyle hepimizin gönlünde tahtını çoktan kurmuştu. Şimdiler de ise Kerem'in başarısı sınırlar ötesinden konuşuluyor. Bir haftadır Kerem'in futbolunu unuttuk, nişanını konuşur olduk.

Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansı, saygısı ve efendiliğiyle hepimizin gönlünde tahtını çoktan kurmuştu. Şimdiler de ise Kerem'in başarısı sınırlar ötesinden konuşuluyor. Bir haftadır Kerem'in futbolunu unuttuk, nişanını konuşur olduk.

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanının çok konuşulmasının sebebi ser verip sır vermeden başını bağlaması oldu. Aktürkoğlu, Instagram’dan elinde çiçekle bir fotoğraf paylaşmış, o fotoğrafa yüzük ve beyaz kalp emojisi koyarak bir şeylerin resmileştiğini açıklamıştı… Öğrendik ki Kerem, Ceren Azaklı isimli dünyalar güzeli bir kadınla nişanlanmış!

Kerem'in sürpriz nişanı fanlarının gözlerini fal taşı gibi açarken Galatasaray'daki başarılı performansının yanı sıra sahadaki mimiklerine, kaşına, gözüne editler yapılan Barış Alper Yılmaz'dan da gelecek bir sürprizin korkusu sardı.

Kerem'in sürpriz nişanı fanlarının gözlerini fal taşı gibi açarken Galatasaray'daki başarılı performansının yanı sıra sahadaki mimiklerine, kaşına, gözüne editler yapılan Barış Alper Yılmaz'dan da gelecek bir sürprizin korkusu sardı.

Biliyorsunuz ki Barış Alper Yılmaz, son dönemde genç kızların sevgilisi oldu... Sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız eminim ki Barış'a yapılan aşk dolu videoları görmüşsünüzdür...

Peki Barış Alper Yılmaz nişanlanırsa ne olur? İşte sosyal medyada goygoycuların Barış'ın olası nişanına dair senaryoları ve üzecek sonuçları... 👇

Peki Barış Alper Yılmaz nişanlanırsa ne olur? İşte sosyal medyada goygoycuların Barış'ın olası nişanına dair senaryoları ve üzecek sonuçları... 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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