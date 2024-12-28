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Okuyanlar Şok Geçirdi! Futbolcu Enis Destan’ın Annesinin Gelini Hakkında Söylediklerine Yorum Yağdı

Okuyanlar Şok Geçirdi! Futbolcu Enis Destan’ın Annesinin Gelini Hakkında Söylediklerine Yorum Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 12:15

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Destan’ın annesinin sosyal medya paylaşımları ise okuyanı şoke etti. Anne Gül Destan, açtı ağzını yumdu gözünü… Gelini Arzum’un yaşından dem vuran Gül Destan, gelinini “Para avcısı” olarak nitelendirdi. 

Gül Destan’ın bu hamlesine sosyal medyadan yorum yağdı.

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Trabzonspor'da top koşturan Enis Destan nişanlandı. Ancak Destan'ın nişanlanmasından daha çok annesi Gül Destan'ın şok eden paylaşımları konuşuldu.

Trabzonspor'da top koşturan Enis Destan nişanlandı. Ancak Destan'ın nişanlanmasından daha çok annesi Gül Destan'ın şok eden paylaşımları konuşuldu.

Gül Destan, nişan fotoğraflarını paylaşarak adeta gelinini hedef gösterdi. Destan, “Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı” dedi.

"Gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış."

"Gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış."

'Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli.

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. 

Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler.'

Destan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle 👇

Destan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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