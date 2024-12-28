Okuyanlar Şok Geçirdi! Futbolcu Enis Destan’ın Annesinin Gelini Hakkında Söylediklerine Yorum Yağdı
Okuyanlar Şok Geçirdi! Futbolcu Enis Destan’ın Annesinin Gelini Hakkında Söylediklerine Yorum Yağdı
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Destan’ın annesinin sosyal medya paylaşımları ise okuyanı şoke etti. Anne Gül Destan, açtı ağzını yumdu gözünü… Gelini Arzum’un yaşından dem vuran Gül Destan, gelinini “Para avcısı” olarak nitelendirdi.
Gül Destan’ın bu hamlesine sosyal medyadan yorum yağdı.
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Trabzonspor'da top koşturan Enis Destan nişanlandı. Ancak Destan'ın nişanlanmasından daha çok annesi Gül Destan'ın şok eden paylaşımları konuşuldu.
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"Gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış."
Destan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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