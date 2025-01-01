Beşiktaş Mert Günok Yerine Berke Özer'i Düşünüyor
Beşiktaş Mert Günok Yerine Berke Özer'i Düşünüyor
Bu sezonki performansıyla Berke Özer yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla övgü alan Berke'nin adı transferde geçiyor. Eyüpspor'un kalecisi için her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.Süper Lig'deki yerli kaleci iştahı da onu bir adım öne çıkarıyor. Son yazılan kulüp ise Beşiktaş oldu.
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Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeyi planlarken, transferde de sürpriz bir hamle yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
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Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer’i transfer etmek istiyor. Berke Özer, Eyüpspor’da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Mert Günok ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş’ın yeni yönetimi, kaleyi 24 yaşındaki genç yetenek Berke Özer’e emanet etmeyi hedefliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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