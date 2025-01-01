Beşiktaş Mert Günok Yerine Berke Özer'i Düşünüyor

Bu sezonki performansıyla Berke Özer yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla övgü alan Berke'nin adı transferde geçiyor. Eyüpspor'un kalecisi için her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.Süper Lig'deki yerli kaleci iştahı da onu bir adım öne çıkarıyor. Son yazılan kulüp ise Beşiktaş oldu.

Kaynak