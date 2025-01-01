Astrologdan Osimhen'in Sağlığıyla İlgili Korkutan Bir Kehanet Geldi

Yeni yılla birlikte gözlerin çevrildiği gruplardan biri de astrologlar oldu. Astrologlar hayata dair her türlü kehanetleriyle karşımıza çıkıyor. Futbol severleri de ara ara bilgilendiren astrologlardan korkutucu bir kehanet geldi. Astrolog Funda Yılmaz, tv100 ekranlarında Osimhen'le ilgili 'dikkat etsinler' diyerek kehanetini paylaştı. İşte detaylar...