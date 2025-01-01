Astrologdan Osimhen'in Sağlığıyla İlgili Korkutan Bir Kehanet Geldi
Astrologdan Osimhen'in Sağlığıyla İlgili Korkutan Bir Kehanet Geldi
Yeni yılla birlikte gözlerin çevrildiği gruplardan biri de astrologlar oldu. Astrologlar hayata dair her türlü kehanetleriyle karşımıza çıkıyor. Futbol severleri de ara ara bilgilendiren astrologlardan korkutucu bir kehanet geldi. Astrolog Funda Yılmaz, tv100 ekranlarında Osimhen'le ilgili 'dikkat etsinler' diyerek kehanetini paylaştı. İşte detaylar...
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Astrologlar son yıllarda futbolla ilgili konulardaki kehanetleriyle sık sık gündemimize geliyor. Yeni yıl öncesi tv 100 ekranlarındaki Funda Yılmaz da bu isimlerden biriydi.
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Funda Yılmaz, Osimhen'le ilgili korkutucu bir kehanette bulundu ve Galatasaraylılara seslendi "ona iyi baksınlar" dedi.
Astrolog Yılmaz, "Galatasaray bu sene şampiyon olacak ancak futbolcularıyla ilgili problemleri olabilir" dedi.
Yılmaz, "Icardi sakatlık yaşamıştı zaten. Bir forvetleri daha var, o forvetlerinin kaza geçirme ihtimali var. Ona dikkat etsinler iyi baksınlar" dedi.
"Osimhen mi?" sorusu üzerine de Funda Yılmaz "Evet, Osimhen yanıtını verdi.
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Stüdyoda kehanetin konuşulduğu o anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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