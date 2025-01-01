Yolu Anadolu'dan Geçen Dünya Yıldızlarını Hatırlıyoruz

Süper Lig'de birçok yabancı yıldızı izleme şansına eriştik. Kiminin belki 'prime' dönemi değildi ama hepsi iyi kötü izler bırakarak ayrıldı. Kimi başarı hikayesi yazdı, kimi isminin ağırlığına rağmen çöküşü durduramadı. Belki bazılarına 'ne zaman oynadı?' diyeceksiniz belki de hatırlayıp nostalji yolculuğuna çıkacaksınız. İşte akla ilk gelen isimler...