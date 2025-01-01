Yolu Anadolu'dan Geçen Dünya Yıldızlarını Hatırlıyoruz
Yolu Anadolu'dan Geçen Dünya Yıldızlarını Hatırlıyoruz
Süper Lig'de birçok yabancı yıldızı izleme şansına eriştik. Kiminin belki 'prime' dönemi değildi ama hepsi iyi kötü izler bırakarak ayrıldı. Kimi başarı hikayesi yazdı, kimi isminin ağırlığına rağmen çöküşü durduramadı. Belki bazılarına 'ne zaman oynadı?' diyeceksiniz belki de hatırlayıp nostalji yolculuğuna çıkacaksınız. İşte akla ilk gelen isimler...
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Aleksandr Hleb'in Stuttgart ile damga vurmaya başladığı Avrupa futbolunda kariyeri Barcelona ve Arsenal formalarıyla taçlandı. Ülkemize ise Konyaspor ile geldi daha sonra iki dönem Gençlerbirliği forması giydi.
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Samuel Eto'o için "Eto'o bitmiş" dedikleri takım genelde Fenerbahçe ya da Beşiktaş oluyordu ama beklenmeyen oldu; önce Antalyaspor ardından Konyaspor forması giydi.
Liverpool efsanesi olarak ligimize Galatasaray ile damga vurdu ama kariyerinde bir de Antalyaspor imzası var.
Benzer yolu izleyen bir başka isim de Lukas Podolski oldu. Bizden biri diyeceğimiz Poldi, Antalyaspor formasıyla da kritik gollere imza attı.
Darius Vassell, Aston Villa ve Manchester City formalarıyla ligi salladıktan sonra Esenboğa'da Tofaş arabalar eşliğinde karşılanmış ve Ankaragücü'ne imza atmıştı.
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Samir Nasri geride bir UEFA dosyası bıraksa da geldiğinde yarattığı heyecan Antalyaspor ve lig için çok başkaydı.
Kariyerinde PSG, Sunderland, West Bromwich'ten sonra Ankara sokaklarında iz bırakmış başka bir Premier Lig yıldızı Stephane Sessegnon da Gençlerbirliği taraftarı için unutulmaz.
Real Madrid forması giyen Cicinho'nun Sivas ayazında soldan yaptığı bindirmeleri rüyamızda görsek inanmazdık ama Sivasspor gösterdi.
Mario Balotelli arızalarını yaparken Serie A ya da Premier Lig'de onu izliyorduk. Adana sıcağında rakiplerine Adana Demirspor formasıyla kabus olacağını hayal etmek bile güçtü.
Emanuel Adebayor ülkemizde Başekşehir ve Kayserispor formaları giydi. Efsanevi Premier Lig kariyerinden esintiler sunmayı da ihmal etmedi.
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Real Madrid forması giyen Drenthe bir gün karşımıza Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor formasıyla çıktı. Beklenen heyecan yaratıldı ama takım da küme düştü. Sizin aklınıza hangi yıldızlar geliyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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