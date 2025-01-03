Tenis Topunun Neden Tüylü Olduğunu Biliyor muydunuz? Sebebi Sizi Şaşırtabilir!

Tenis dünyanın en popüler sporlarından bir tanesi. 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu sporda birçok ayrıntı düşünülmüş. Buna topların tüylü yapısı da dahil! Ancak tenis maçlarını takip eden birçok sporsever, tenis toplarının neden bu şekilde üretildiğini bilmiyor. Aslında tenis topunun yüzeyinde ince tüyler bulunmasının geçerli bir sebebi var! Nedir peki o? Gelin, birlikte öğrenelim.

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