Tenis Topunun Neden Tüylü Olduğunu Biliyor muydunuz? Sebebi Sizi Şaşırtabilir!
Tenis Topunun Neden Tüylü Olduğunu Biliyor muydunuz? Sebebi Sizi Şaşırtabilir!
Tenis dünyanın en popüler sporlarından bir tanesi. 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu sporda birçok ayrıntı düşünülmüş. Buna topların tüylü yapısı da dahil! Ancak tenis maçlarını takip eden birçok sporsever, tenis toplarının neden bu şekilde üretildiğini bilmiyor. Aslında tenis topunun yüzeyinde ince tüyler bulunmasının geçerli bir sebebi var! Nedir peki o? Gelin, birlikte öğrenelim.
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Kökeni 12. yüzyıla kadar uzanan tenis, ilk çıktığı zamanlarda deri veya kumaştan yapılmış bir topla oynanıyordu.
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Ancak zamanla birçok spor dalında olduğu gibi teniste de çok önemli değişiklikler meydana geldi. Oyun giderek popüler hale gelirken, tenis toplarının üretim süreci de daha farklı bir bakış açısıyla ele alınarak günümüzdeki tüylü yüzeye sahip modele evrildi.
Neredeyse 1870'li yıllardan beri teniste aynı yapıya sahip topların kullanılıyor olması sizi bu yüzden şaşırtabilir. Çünkü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), geçmişte tenis topunun çapı, rengi ve dokusuyla ilgili bazı kararlar alarak bunları standart haline getirdi.
Günümüzde standart kabul edilen ve ortalama 6,8 cm büyüklüğünde olan tenis toplarının dış kaplaması keçeden yapılıyor.
Peki, bu top yeniden tasarlanırken neden tüylü bir yüzey tercih edildi? Aslında bu tüylü yapı, aerodinamik sürtünme olarak bilinen yüzey alanı sürtünmesini artırmak için tasarlandı.
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Yani tenis topunun keçeyle kaplanmasının nedeni, korttaki aerodinamik sürüklenme gücünü azaltabilmek ve topa vuruşların daha etkili olmasını sağlamaktı!
Ayrıca bu tüylü yapı sayesinde hava, topun yüzeyi üzerinde daha yavaş hareket edebilecekti. Bu da tenis maçlarının daha heyecanlı geçmesini sağlayacaktı. Nitekim öyle de oldu!
Eğer düz yüzeye sahip başka bir topla tenis oynamayı denerseniz, raketle vurduğunuz topun oldukça hızlı ve uzaklara gideceğini görebilirsiniz. Bu şekilde tenis oynamak pek mümkün olmayacağı için tenis toplarında tüylü bir yapı tercih ediliyor.
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