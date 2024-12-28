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Birçok Sporda Siyah Kuşak Neden En Yüksek Seviye Olarak Kabul Ediliyor?

Birçok Sporda Siyah Kuşak Neden En Yüksek Seviye Olarak Kabul Ediliyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 15:40

Karate, BJJ, tekvando ve daha nice dövüş sporu... Birçoğunda en üst seviyeye ulaşan kişi siyah kuşak sahibi oluyor. Peki ama neden siyah kuşak en üst rütbe olarak kabul edilmiş? Başka bir sürü renk varken niye siyahı uygun görmüşler? Gelin, cevabını birlikte öğrenelim...

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Siyah kuşağın neden en üst seviye olduğunu anlayabilmek için önce geçmişe kısa bir yolculuk yapalım.

Siyah kuşağın neden en üst seviye olduğunu anlayabilmek için önce geçmişe kısa bir yolculuk yapalım.

İlk olarak sizi Jigoro Kano ile tanıştıralım. Judonun fikir babası ve atası sayabileceğimiz Kano, kuşak sistemini kullanan tarihteki ilk kişi.

İlk olarak sizi Jigoro Kano ile tanıştıralım. Judonun fikir babası ve atası sayabileceğimiz Kano, kuşak sistemini kullanan tarihteki ilk kişi.

Kaynak

Siyah ve beyaz kuşakların ilk kullanımı da 1880'li yıllara dayanıyor. Japon eğitmen Kano, o dönemler öğrencilerine beyaz kuşak, eğitmenlere ise siyah kuşak vermeyi tercih etmiş.

Siyah ve beyaz kuşakların ilk kullanımı da 1880'li yıllara dayanıyor. Japon eğitmen Kano, o dönemler öğrencilerine beyaz kuşak, eğitmenlere ise siyah kuşak vermeyi tercih etmiş.

Kano'nun bu tercihi daha sonra bu bir rütbe olarak benimsenmiş ve zamanla acemi öğrencilere beyaz kuşak verilirken, tecrübeli isimler ve ustalara siyah kuşak verilmeye başlamış. Bunun da belli başlı sebepleri var.

Kano'nun bu tercihi daha sonra bu bir rütbe olarak benimsenmiş ve zamanla acemi öğrencilere beyaz kuşak verilirken, tecrübeli isimler ve ustalara siyah kuşak verilmeye başlamış. Bunun da belli başlı sebepleri var.

Eski bir inanışa göre, sporcuların kuşaklarını asla yıkamamaları gerekiyor. Eğer yıkarlarsa edindikleri deneyim de kuşakta biriken kir ve tozla birlikte uçup gidiyor.

Eski bir inanışa göre, sporcuların kuşaklarını asla yıkamamaları gerekiyor. Eğer yıkarlarsa edindikleri deneyim de kuşakta biriken kir ve tozla birlikte uçup gidiyor.

Kaynak

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Beyaz bir kuşak tertemiz olduğu için acemilere daha uygun görülüyor. Siyah kuşak sahipleri ise o kadar fazla zaman ve emek harcıyorlar ki beyaz renkteki kuşakları kirlene kirlene siyah oluyor. Bu eski ve yaygın inanış, neden siyah tercih edildiğinin başlıca sebeplerinden biri.

Beyaz bir kuşak tertemiz olduğu için acemilere daha uygun görülüyor. Siyah kuşak sahipleri ise o kadar fazla zaman ve emek harcıyorlar ki beyaz renkteki kuşakları kirlene kirlene siyah oluyor. Bu eski ve yaygın inanış, neden siyah tercih edildiğinin başlıca sebeplerinden biri.

Kısacası siyah kuşağa ulaşmak, dövüş sanatlarında öğrenmenin ve uygulamanın uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.

Kısacası siyah kuşağa ulaşmak, dövüş sanatlarında öğrenmenin ve uygulamanın uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.

Beyaz kuşak, bir öğrencinin başlangıç seviyesindeki saflığını ve öğrenme arzusunu temsil ederken, siyah kuşak ustalığın, disiplinin ve bağlılığın sembolü olarak kabul ediliyor.

Beyaz kuşak, bir öğrencinin başlangıç seviyesindeki saflığını ve öğrenme arzusunu temsil ederken, siyah kuşak ustalığın, disiplinin ve bağlılığın sembolü olarak kabul ediliyor.

Ayrıca bunların yanı sıra siyah renk seçiminin kültürel bir temeli de olabilir. Japon kültüründe siyah, genellikle gücü, bilgeliği ve olgunluğu temsil ettiği için en üst rütbe olarak siyah kuşağın tercih edildiği düşünülüyor.

Ayrıca bunların yanı sıra siyah renk seçiminin kültürel bir temeli de olabilir. Japon kültüründe siyah, genellikle gücü, bilgeliği ve olgunluğu temsil ettiği için en üst rütbe olarak siyah kuşağın tercih edildiği düşünülüyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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