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Boksörlerin Neden Eldiven Taktığını Biliyor muydunuz? Tek Sebebi Rakibi Korumak Değilmiş!

Boksörlerin Neden Eldiven Taktığını Biliyor muydunuz? Tek Sebebi Rakibi Korumak Değilmiş!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 10:48

Dünyanın en popüler dövüş sporlarından biri olan boks, müsabaka kuralları çerçevesinde belirlenen eldivenlerle yapılıyor. Peki ama neden? İki boksör de eldivensiz dövüşse daha keyifli bir müsabaka olmaz mı? Eğer bir kez de olsa bu konu üzerinde düşündüyseniz, bu yazımızda aradığınız sorunun cevabını bulabilirsiniz.

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Dövüş müsabakalarında eldiven kullanımı çok uzun yıllara dayanıyor. Roma zamanlarında dahi bu fikir düşünülmüş ve uygulanmış.

Dövüş müsabakalarında eldiven kullanımı çok uzun yıllara dayanıyor. Roma zamanlarında dahi bu fikir düşünülmüş ve uygulanmış.

Günümüzde ise bu eldivenleri en çok gördüğümüz karşılaşmalar, boks mücadeleleri oluyor. Bildiğiniz gibi boksörler çok güçlü ve yıkıcı yumruklara sahipler.

Günümüzde ise bu eldivenleri en çok gördüğümüz karşılaşmalar, boks mücadeleleri oluyor. Bildiğiniz gibi boksörler çok güçlü ve yıkıcı yumruklara sahipler.

Eldivensiz bir şekilde karşılaştıkları takdirde müsabaka çok daha kısa sürer. Bu derece güçlü yumruklara sahip bir boksörün, rakibini saniyeler içinde nakavt etmesi mümkün olabilir. Bu da maçın heyecanını daha uzun süre yaşamak isteyen seyirciler için hiç de iyi olmaz!

Eldivensiz bir şekilde karşılaştıkları takdirde müsabaka çok daha kısa sürer. Bu derece güçlü yumruklara sahip bir boksörün, rakibini saniyeler içinde nakavt etmesi mümkün olabilir. Bu da maçın heyecanını daha uzun süre yaşamak isteyen seyirciler için hiç de iyi olmaz!

Durumu bir de film örneğiyle açıklayalım. Aylarca bir filmin vizyona girmesini bekliyorsunuz. Film vizyona giriyor ve heyecanla filmi izlemek için yerinize geçiyorsunuz. Ancak film saniyeler içinde bitiyor! Bunu neredeyse hiç kimse istemez. İşte, boks müsabakalarında eldiven kullanılma sebeplerinden bir tanesi bu.

Durumu bir de film örneğiyle açıklayalım. Aylarca bir filmin vizyona girmesini bekliyorsunuz. Film vizyona giriyor ve heyecanla filmi izlemek için yerinize geçiyorsunuz. Ancak film saniyeler içinde bitiyor! Bunu neredeyse hiç kimse istemez. İşte, boks müsabakalarında eldiven kullanılma sebeplerinden bir tanesi bu.

Ayrıca boksörlerin sağlığını da düşünmemiz gerekiyor. Eldivenle bile bu derece hasar alan boksörler, eldivensiz bir şekilde karşılaşmaya çıksaydı ringlerde çok daha büyük felaketlere şahit olabilirdik.

Ayrıca boksörlerin sağlığını da düşünmemiz gerekiyor. Eldivenle bile bu derece hasar alan boksörler, eldivensiz bir şekilde karşılaşmaya çıksaydı ringlerde çok daha büyük felaketlere şahit olabilirdik.
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Eldiven takılmasının bir diğer önemli sebebi de boksörlerin ellerini koruma altına almak. ''Nasıl yani?'' dediğinizi duyar gibiyim.

Eldiven takılmasının bir diğer önemli sebebi de boksörlerin ellerini koruma altına almak. ''Nasıl yani?'' dediğinizi duyar gibiyim.

Daha önce de söylediğimiz gibi boksörler çok güçlü yumruklar atabiliyorlar. Çıplak elle yumruk atmaları halinde ellerini kırmaları son derece olası. Böyle bir durumda müsabakanın devam etmesi de zor olacağı için çareyi eldiven kullanmakta buluyorlar.

Daha önce de söylediğimiz gibi boksörler çok güçlü yumruklar atabiliyorlar. Çıplak elle yumruk atmaları halinde ellerini kırmaları son derece olası. Böyle bir durumda müsabakanın devam etmesi de zor olacağı için çareyi eldiven kullanmakta buluyorlar.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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