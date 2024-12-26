Boksörlerin Neden Eldiven Taktığını Biliyor muydunuz? Tek Sebebi Rakibi Korumak Değilmiş!

Dünyanın en popüler dövüş sporlarından biri olan boks, müsabaka kuralları çerçevesinde belirlenen eldivenlerle yapılıyor. Peki ama neden? İki boksör de eldivensiz dövüşse daha keyifli bir müsabaka olmaz mı? Eğer bir kez de olsa bu konu üzerinde düşündüyseniz, bu yazımızda aradığınız sorunun cevabını bulabilirsiniz.