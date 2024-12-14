Boks Neden En Etkili Savunma Sporu? Sebepleriyle Açıkladık!
Boks Neden En Etkili Savunma Sporu? Sebepleriyle Açıkladık!
İster ''dövüş'' sporu ister ''savunma'' sporu... Adına ne dersek diyelim, boksun ne kadar etkili olduğunu çoğumuz biliyoruz. Peki, diğer savunma sporlarına kıyasla boks neden bu kadar çok tercih ediliyor? Onu bu kadar etkili kılan ne? Eğer bu soruya yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Bu içeriğimizde, boksun neden en etkili savunma sporu olduğunu sebepleriyle açıklıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boks, tarihi uzun yıllara dayanan köklü bir spor. Özellikle bir savunma sporuna başlamak isteyen kişilerin ilk tercihlerinden biri mutlaka boks oluyor. Peki, bunun sebebi ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında birden fazla sebebi var. İlk olarak boks, temel eğitimle sizi en çabuk sonuca ulaştırabilecek dövüş sporları arasında başı çeker. Diğer dövüş sporlarına kıyasla temel eğitim aşamasının boksta biraz daha kısa sürdüğünü söyleyebiliriz.
Örneğin, Brazilian Jiu-Jiutsu gibi bir sporu her yerde uygulayabilecek seviyeye gelmeniz, boksa kıyasla çok daha uzun sürer. Bu yüzden çoğu kişi ilk olarak boks eğitimi almayı tercih eder. Bu talepten ötürü etrafta gördüğünüz boks kurslarının sayısı da diğerlerine oranla genelde daha fazladır.
Ayrıca boks, birden fazla kişiye karşı da kendinizi savunabilmenizi sağlar. Yani, sokakta birden fazla kişinin saldırısına uğradığınızda yardımınıza boks koşar.
En az boks kadar etkili bir spor olan güreşi ele alacak olursak, güreş bire bir rakiplere karşı inanılmaz etkilidir. Ancak birden fazla rakibin olduğu senaryoda boks kadar etkili olmaz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani rakibiniz ister 1 kişi, ister 4 kişi olsun boks sayesinde kendinizi savunabilirsiniz. Gelin, bir de örneklerle açıklayalım bu durumu...
İrlandalı boksörü hatırladınız mı? Hani şu bizim kalabalık esnaf tayfasını perişan eden adamdan bahsediyorum... Rakipleri çok fazlaydı ama boks tekniğiyle hepsini birer birer devirmeyi başardı.
Ülkemizden bir diğer örnek de baba ve oğlunu aynı anda nakavt eden güvenlik görevlisi... ''Kavga hatalı sollamadan'' sözüyle efsaneler arasına giren o videoyu mutlaka hatırlamışsınızdır. Orada da güvenlik görevlisi, boks tekniğiyle karşısına çıkanı yere sermişti.
Peki, kick boks ve muay thai gibi yaygın dövüş sporları nasıl? Onlar da mı boks kadar etkili değil? Tabii ki onlar da kendinizi savunabilmeniz için inanılmaz etkili savunma sporları. Ancak atacağınız bir yanlış tekme dengenizi kaybetmenize ve dezavantajlı duruma geçmenize sebep olabilir.
Bunlara ek olarak, boks size inanılmaz bir kondisyon ve denge kazandırır. Refleksleriniz de çok iyi seviyeye gelir. Özetle, hem diğer sporlara kıyasla avantajlarını hem de bu tip faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda, boksun en etkili savunma sporu olduğunu söyleyebiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOT: Sokakta asla kavga etmeyin. Boks veya herhangi bir dövüş sporunu, başkalarına zarar vermek için değil, zinde kalmak için yapın. Şartlar ne olursa olsun, sokakta kavgadan uzak durmaya çalışın. Sporla yaşayın, sağlıcakla kalın...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın