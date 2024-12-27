Birden Fazla Teori Var: Teniste Sayılar Neden 15-30-40 Diye Sayılıyor?
Birden Fazla Teori Var: Teniste Sayılar Neden 15-30-40 Diye Sayılıyor?
Tenis izlemesi en keyifli spor dallarından bir tanesi. Hemen hemen her spor dalında olduğu gibi tenisin de kendine özgü kuralları ve işleyişi var. Bunlardan belki de en ilginç olanı ise teniste alınan sayıların skor tabelasına yansıma şeklidir.
Ömrünüzde bir kez bile tenis maçı izlediyseniz, alınan puanların sırasıyla 15-30-40 şeklinde tabelaya yansıdığını görmüşsünüzdür. Peki ama neden böyle? 15 ve 30'dan sonra 45 gelmesi gerekmez mi? Ayrıca neden 1-2-3 diye ilerlemek varken böyle bir yöntem tercih edilmiş? Gelin, bunun olası sebeplerine birlikte bakalım...
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Tenis müsabakalarında sporcuların aldığı puanlar 15-30-40 şeklinde hanelerine yazılıyor. İlk sayıyı aldığınızda 15 puana ulaşıyorsunuz. İkinciyi aldığınızda puanınız 30'a yükseliyor ve son olarak üçüncü sayıda 40'a ulaşıyorsunuz. Oldukça ilginç, öyle değil mi?
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Peki ama niye böyle? Bununla ilgili birden fazla teori var. Ancak hangisinin doğru olduğu bilinmiyor. Şimdi dilerseniz, bu teorilere göz atmaya başlayalım👇
1. Önce ilk teorimizle başlayalım👇
2. Şimdi de ikinci teorimize geçelim👇
3. Gelelim üçüncü teorimize...👇
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4. Eveeet, geldik sonuncu teorimize👇
Peki, sizce bu teorilerden en mantıklısı hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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