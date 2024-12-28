Macbook Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor? Sebeplerini Öğrenince Siz de Hak Vereceksiniz!

Bir kahve içmek için herhangi bir kafeye gittiğinizde karşınızda Macbook ile oturan birini görebilirsiniz. Ofise veya iş yerine gittiğinizde de birçok insanın bu cihazlardan kullandığını fark edebilirsiniz. Daha önce Macbook kullanmamış biri olarak, haliyle ''Bu cihazın alametifarikasıdır nedir be kardeşim?'' sorusunu aklınızdan geçirmiş olmanız muhtemel.

Peki ama Apple Macbook neden bu kadar çok tercih ediliyor? Arkadaş ortamında söylenen ''Sırf hava için alıyorlar abi!'' sözünün gerçeklik payı var mı? Gelin, neden bu kadar çok Macbook kullanan var birlikte öğrenelim!