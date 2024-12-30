Futbol Oynamadan Futbolculuk Yapan En Büyük Futbolcu: Carlos Kaiser'in Akılalmaz Hikayesi

Futbol tarihi birbirinden ilginç hikayeler ve entrikalarla dolu. Ancak tarihe geçmiş bir futbolcu var ki yeşil sahaların gördüğü herkes onun karşısında diz çöküp adeta tövbe ister. Kimden mi bahsediyorum? Elbette futbol oynamadan yıllarca futbolculuk yapan en büyük futbolcudan; yani Carlos Kaiser'den!

Eğer bu cümle bile sizi meraklandırmaya yettiyse, sizi Carlos Kaiser'in akılalmaz hikayesiyle tanıştıralım. Yalnız okumaya başlamadan önce ''Nasıl ya?'' diye sormaya şimdiden hazır olun, benden söylemesi...

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