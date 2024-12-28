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Futbol Tarihinin Belki de En Garip Senesi: 2004 Yılında Neler Olmuştu?

Futbol Tarihinin Belki de En Garip Senesi: 2004 Yılında Neler Olmuştu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 16:54

Futbol tarihi sürprizlerle dolu. Ummadık taşın baş yardığı, sürpriz takımların şampiyon olduğu pek çok turnuva izlemişizdir. Ancak koca bir yılı düşünürsek 2004, futbol tarihinin belki de en çok sürpriz sonuçlarının yaşandığı yıldı. Peki, 2004 yılında ''olmaz'' denen neler oldu futbolda? Gelin, birlikte öğrenelim👇

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Porto ile Monaco Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Porto ile Monaco Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Jose Mourinho, ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Porto ile kazanmıştı. Porto gibi bir takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması başlı başına bir süprizken, finali Porto ve Monaco'nun oynaması ayrı bir hayret verici durumdu. 

Sonuç olarak finali 3-0 kazanan Portekiz ekibi kupanın sahibi olmuştu. Porto bir daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu görür mü peki? Oldukça zor bir ihtimal ama imkansız değil elbette.

Yunanistan Euro 2004'ü kazandı.

Yunanistan Euro 2004'ü kazandı.

Euro 2004'te Yunanistan, savunma futboluyla rakiplerini bir bir elemiş ve şampiyon olmuştu. Üstelik finalde ev sahibi ülke Portekiz'i de 1-0 yenerek kupaya uzanmışlardı. Peki, Yunanistan bir daha Avrupa şampiyonu olur mu? O da çok düşük ihtimal ama 2004 bize bunun mümkün olabileceğini gösterdi.

Arsenal yenilgisiz Premier Lig şampiyonu oldu.

Arsenal yenilgisiz Premier Lig şampiyonu oldu.

Eğer İngiltere Premier Lig'i takip ediyorsanız Arsenal'in ne kadar bahtsız bir takım olduğunu mutlaka bilirsiniz. Hatta öyle ki üzerlerine ''loser'' damgası bile yapıştı. Şampiyonluğa çok yakın olduğunda bile şampiyonluğu elleriyle teslim eden bir kulüp olarak anılıyor Arsenal.

İşte, 2004'ün bir garip yanı da buydu. Arsenal, yenilgisiz bir şekilde Premier Lig şampiyonu olmuştu. Hem de en yakın rakibi Chelsea 7 kez yenilmişken, Arsenal hiç yenigi yüzü görmemişti! 

Elbette o zamanki Arsenal, Henry ve Vieira gibi muhteşem oyunculardan kuruluydu. Ancak bugünkü Arsenal'in talihsizliğine bakınca ve o tarihten sonra bir daha şampiyon olamadıklarını düşününce, yenilgisiz şampiyon olmaları hala ilginç gelir insanlara.

Valencia LaLiga'yı kazandı.

Valencia LaLiga'yı kazandı.

Gelelim bir sürprize daha... İspanya'da Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulüp varken Rafa Benitez'in Valencia'sı ligi şampiyon tamamlamıştı. Valencia o yıl çok iyi bir takımdı ama bir daha benzer bir başarıyı gösterebilirler mi? Zor ama futbol bu, her şey mümkün olabilir. Tıpkı 2004'ün bize kanıtladığı gibi...

Werder Bremen Bundesliga şampiyonu oldu.

Werder Bremen Bundesliga şampiyonu oldu.

Başta Almanya olmak üzere tüm dünyanın şaşırdığı bir sonuç daha... Bayern Münih gibi dev bir takımın olduğu Almanya'da başka bir takımın şampiyon olması çok büyük bir sürpriz olarak karşılanır. 

Werder Bremen de tam olarak bunu gerçekleştirmiş ve 2003-04 sezonunu şampiyon tamamlamıştı. Bremen'in bu başarısı, 2004 yılının bir başka sürpriz sonucu olarak hafızalara kazınmıştı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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