Futbol Tarihinin Belki de En Garip Senesi: 2004 Yılında Neler Olmuştu?
Futbol Tarihinin Belki de En Garip Senesi: 2004 Yılında Neler Olmuştu?
Futbol tarihi sürprizlerle dolu. Ummadık taşın baş yardığı, sürpriz takımların şampiyon olduğu pek çok turnuva izlemişizdir. Ancak koca bir yılı düşünürsek 2004, futbol tarihinin belki de en çok sürpriz sonuçlarının yaşandığı yıldı. Peki, 2004 yılında ''olmaz'' denen neler oldu futbolda? Gelin, birlikte öğrenelim👇
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Porto ile Monaco Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
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Yunanistan Euro 2004'ü kazandı.
Arsenal yenilgisiz Premier Lig şampiyonu oldu.
Valencia LaLiga'yı kazandı.
Werder Bremen Bundesliga şampiyonu oldu.
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