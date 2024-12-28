Futbol Tarihinin Belki de En Garip Senesi: 2004 Yılında Neler Olmuştu?

Eğer İngiltere Premier Lig'i takip ediyorsanız Arsenal'in ne kadar bahtsız bir takım olduğunu mutlaka bilirsiniz. Hatta öyle ki üzerlerine ''loser'' damgası bile yapıştı. Şampiyonluğa çok yakın olduğunda bile şampiyonluğu elleriyle teslim eden bir kulüp olarak anılıyor Arsenal.

İşte, 2004'ün bir garip yanı da buydu. Arsenal, yenilgisiz bir şekilde Premier Lig şampiyonu olmuştu. Hem de en yakın rakibi Chelsea 7 kez yenilmişken, Arsenal hiç yenigi yüzü görmemişti!

Elbette o zamanki Arsenal, Henry ve Vieira gibi muhteşem oyunculardan kuruluydu. Ancak bugünkü Arsenal'in talihsizliğine bakınca ve o tarihten sonra bir daha şampiyon olamadıklarını düşününce, yenilgisiz şampiyon olmaları hala ilginç gelir insanlara.