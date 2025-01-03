Wanda Nara'nın Paylaşımlarının Hedefinde Yine Mauro Icardi Var
Wanda Nara'nın Paylaşımlarının Hedefinde Yine Mauro Icardi Var
Mauro Icardi'nin mahkemelik olduğu Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık ses getirmeye devam ediyor. İkilinin gelgitli aşkı nihayet son bulmuş ve büyük olaylar yaşanmıştı. Mahkemelerde karakollarda devam eden süreçte iki taraf da yeni sevgilileriyle yola devam ediyor. Tam her şey bitti derken Wanda Nara'dan bugün bir paylaşım daha geldi. Ve tabi ki paylaşımın hedefinde Icardi vardı.
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Olaylı aşk karakolda mahkemelerde son buldu ama iki taraf da son sözü söylemediği konusunda emin. İki taraf da girişimlerine devam ediyor.
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Yeni sevgilisiyle olduğu iddia edilen Icardi için Wanda Nara'dan suçlamalar art arda geldi. Wanda, Icardi'nin çocukları kendisine göstermediğini iddia etti.
Wanda, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme." dedi.
Wanda Nara, "Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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