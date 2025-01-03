Wanda Nara'nın Paylaşımlarının Hedefinde Yine Mauro Icardi Var

Mauro Icardi'nin mahkemelik olduğu Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık ses getirmeye devam ediyor. İkilinin gelgitli aşkı nihayet son bulmuş ve büyük olaylar yaşanmıştı. Mahkemelerde karakollarda devam eden süreçte iki taraf da yeni sevgilileriyle yola devam ediyor. Tam her şey bitti derken Wanda Nara'dan bugün bir paylaşım daha geldi. Ve tabi ki paylaşımın hedefinde Icardi vardı.