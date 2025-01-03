Alanyasporlu Futbolcu Loide Augusto İlginç Bir Gerekçe ile Kadroya Alınmadı

Futbolcuların maç öncesinde ilginç sakatlıklarına alıştık. Kimi yediği yemekten zehirlenir, kimi yürüyüş yaparken, kimi son antrenmanda arkadaşıyla şakalaşırken... Böyle durumlar tüm takımların planını istemeden de olsa etkiler. Benzer bir durumu bu kez Alanyaspor yaşadı. Loide Augusto da ilginç bir gerekçeyle Konyaspor maçında oynayamayacak.