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Alanyasporlu Futbolcu Loide Augusto İlginç Bir Gerekçe ile Kadroya Alınmadı

Alanyasporlu Futbolcu Loide Augusto İlginç Bir Gerekçe ile Kadroya Alınmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2025 - 19:38

Futbolcuların maç öncesinde ilginç sakatlıklarına alıştık. Kimi yediği yemekten zehirlenir, kimi yürüyüş yaparken, kimi son antrenmanda arkadaşıyla şakalaşırken... Böyle durumlar tüm takımların planını istemeden de olsa etkiler. Benzer bir durumu bu kez Alanyaspor yaşadı. Loide Augusto da ilginç bir gerekçeyle Konyaspor maçında oynayamayacak.

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Futbolcuların maç kaçırmaları takımları için her zaman büyük bir sorun ama basit hatalarla olunca bu durumlar daha da garip bir hal alıyor.

Futbolcuların maç kaçırmaları takımları için her zaman büyük bir sorun ama basit hatalarla olunca bu durumlar daha da garip bir hal alıyor.

Alanyaspor da benzer bir konudan muzdarip ve oyuncusu Loide Augusto'yu bu akşam oynayacağı Konyaspor maçında kullanamayacak.

Alanyaspor da benzer bir konudan muzdarip ve oyuncusu Loide Augusto'yu bu akşam oynayacağı Konyaspor maçında kullanamayacak.

Loide Augusto, tatilde pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle bu akşam forma giyemeyecek. Açıklamayı ise Alanyaspor resmi hesaptan paylaştı.

Loide Augusto, tatilde pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle bu akşam forma giyemeyecek. Açıklamayı ise Alanyaspor resmi hesaptan paylaştı.

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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