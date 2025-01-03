Lige Verilen Ara da Çare Olmadı, Beşiktaş Puan Kaybına Devam Etti

Lige verilen aranın ardından haftanın açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Rizespor'da Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic'in eski takımlarına karşı forma giydiği maçta Beşiktaş yine tat vermedi. Kendi kalesine attığı golle geri düşen siyah beyazlılar aynı devrede Muçi ile golü buldu. İkinci yarıda iki takım da istediğini alamadı. Maç 1-1 sona erdi.