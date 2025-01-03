Lige Verilen Ara da Çare Olmadı, Beşiktaş Puan Kaybına Devam Etti
Lige Verilen Ara da Çare Olmadı, Beşiktaş Puan Kaybına Devam Etti
Lige verilen aranın ardından haftanın açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Rizespor'da Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic'in eski takımlarına karşı forma giydiği maçta Beşiktaş yine tat vermedi. Kendi kalesine attığı golle geri düşen siyah beyazlılar aynı devrede Muçi ile golü buldu. İkinci yarıda iki takım da istediğini alamadı. Maç 1-1 sona erdi.
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Beşiktaş haftanın açılış maçında deplasmanda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Serdal Adalı başkanlığında ilk maçında da Beşiktaş taraftarını güldüremedi.
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38.dakikada Gedson'un kendi kalesine attığı golle geriye düşen Beşiktaş bu kez erken reaksiyon vermeyi başardı.
45+3'te Ernest Muci'nin sahneye çıktığı maçta şık bir golle devre 1-1 sonuçlandı.
Karşılıklı ataklar ikinci yarıda devam etti ancak Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un performansıyla adeta maça tutundu.
90+3'te Rizespor'un bir golü ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Beşiktaş bu skorla son 9 haftada sadece Fenerbahçe'yi yenebildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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