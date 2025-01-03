Kenan Yıldız Juventus - Milan Maçına Golüyle Damga Vurdu

Milli takımımızın genç yıldızları Avrupa'da fark yaratmaya devam ediyor. Kamuoyu Arda Güler'e odaklansa da İtalya'da da Kenan harikalar yaratıyor. Del Piero'nun veliahtı olarak gösterilen Kenan, İtalya Kupası'na da damgasını vurdu. Kenan'ın attığı gol sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Milli yıldızın Juve'ye skor katkısı bu maçla birlikte de devam etmiş oldu.