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Kenan Yıldız Juventus - Milan Maçına Golüyle Damga Vurdu

Kenan Yıldız Juventus - Milan Maçına Golüyle Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2025 - 23:11

Milli takımımızın genç yıldızları Avrupa'da fark yaratmaya devam ediyor. Kamuoyu Arda Güler'e odaklansa da İtalya'da da Kenan harikalar yaratıyor. Del Piero'nun veliahtı olarak gösterilen Kenan, İtalya Kupası'na da damgasını vurdu. Kenan'ın attığı gol sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Milli yıldızın Juve'ye skor katkısı bu maçla birlikte de devam etmiş oldu.

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Juventus'un ve milli takımın yıldızı Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor. Genç futbolcu İtalya Kupası'na da damga vurdu.

Juventus'un ve milli takımın yıldızı Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor. Genç futbolcu İtalya Kupası'na da damga vurdu.

Suudi Arabistan'da oynanan Juventus - Milan yarı final maçında attığı golle bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Kenan bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Suudi Arabistan'da oynanan Juventus - Milan yarı final maçında attığı golle bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Kenan bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Kenan'ın "Full Power" şutuyla gelen gol:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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