Basketbol Topunun Neden Turuncu Olduğunu Hiç Düşündünüz mü? Önemli Bir Sebebi Var!
Basketbol Topunun Neden Turuncu Olduğunu Hiç Düşündünüz mü? Önemli Bir Sebebi Var!
Basketbol, milyonların takip ettiği oldukça popüler bir spor. En çok NBA ile özdeşleşse de Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede basketbol oynanıyor ve severek takip ediliyor. Peki, bugüne kadar bir basketbol maçı izlerken topun renginin neden turuncu olduğunu hiç düşündünüz mü? Dilerseniz gelin, basketbol topunun nasıl bugünkü haline geldiğine birlikte bakalım!
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Basketbol dünyanın en popüler spor dallarından bir tanesi. Oyunun en çok göze çarpan noktalarından biri de elbette basketbol topunun ta kendisi...
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Ancak eskiden basketbol oynanırken daha farklı bir top kullanılırdı. 1950'li yıllardan önce basketbol topları genellikle koyu kahverengi rengindeydi.
Butler Üniversitesi basketbol takımının koçu Tony Hinkle, topun rengini ve bununla birlikte oyunun kaderini değiştiren isimlerden biri oldu.
Tony Hinkle, kahverenginin top için doğru bir renk seçimi olmadığını düşünüyordu. Ona göre, hem basketbolcular hem de izleyiciler için kahverengi topu görmek oldukça zordu. Özellikle iyi aydınlatılmamış salonlarda topun hareketini takip etmek için ekstra çaba gerekiyordu.
Bunun üzerine Tony Hinkle yeni bir renk önerdi. 1957 yılında Spalding Company ile çalışan Hinkle, yeni basketbol topu için kolları sıvadı. Seçilen yeni renk ise günümüzde basketbol maçlarından aşina olduğumuz turuncu renkti.
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Turuncu renk, parlaklığı ve kontrastı sayesinde sahada hem oyuncular hem de seyirciler için büyük bir avantaj sağladı.
Yeni geliştirilen turuncu renkli basketbol topu, ilk kez 1958 NCAA finallerinde kullanıldı. Yeni topun çok daha kolay görülebildiğini fark eden NCAA yetkilileri turuncu renkli yeni basketbol topunu tüm basketbol organizasyonları için standart haline getirdi.
Aşağıda paylaştığımız görselde basketbol topunun geçirdiği evrimi daha net bir şekilde görebilirsiniz👇
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