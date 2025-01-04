Basketbol Topunun Neden Turuncu Olduğunu Hiç Düşündünüz mü? Önemli Bir Sebebi Var!

Basketbol, milyonların takip ettiği oldukça popüler bir spor. En çok NBA ile özdeşleşse de Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede basketbol oynanıyor ve severek takip ediliyor. Peki, bugüne kadar bir basketbol maçı izlerken topun renginin neden turuncu olduğunu hiç düşündünüz mü? Dilerseniz gelin, basketbol topunun nasıl bugünkü haline geldiğine birlikte bakalım!

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