Fenerbahçe 2025'e Hatayspor Galibiyeti ile Başladı
Fenerbahçe 2025'e Hatayspor Galibiyeti ile Başladı
Fenerbahçe yeni yılın ilk maçında evinde Hatayspor'u ağırladı. En-Nesyri'nin golleriyle sarı lacivertliler üç puana ulaştı. Hatayspor zaman zaman etkili olsa da Fenerbahçe maçta üstünlüğünü hissettirdi. Taraftarların bazı futbolcuları protesto ettiği gözlemlenirken tribünlerde yönetim istifa tezahüratları da vardı. Fenerbahçe üç puan alarak zirve takibini sürdürdü.
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Fenerbahçe yeni yılın ilk maçına taraftarı önünde çıktı. Lide zor günler geçiren Hatayspor'a karşı Fenerbahçe hücum hattıyla sonuca gitti.
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16.dakikada Fenerbahçe golcüsü En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Boutobba'nın golüyle Hatayspor eşitliği yakaladı ve Fenerbahçe karşısında direncini de bir müddet artırmayı başardı.
Devre bu sonuçla bitecek derken 45+5'te En-Nesyri bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Fenerbahçe mücadele olarak üstün olsa da pozisyon ve gol bulmakta ikinci yarıda hayli zorlandı.
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90+5'te Edin Dzeko'nun ayağından Fenerbahçe bir de penaltıdan yararlanamadı. Fenerbahçe aldığı bu üç puanla zirve takibini sürdürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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