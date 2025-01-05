Fenerbahçe 2025'e Hatayspor Galibiyeti ile Başladı

Fenerbahçe yeni yılın ilk maçında evinde Hatayspor'u ağırladı. En-Nesyri'nin golleriyle sarı lacivertliler üç puana ulaştı. Hatayspor zaman zaman etkili olsa da Fenerbahçe maçta üstünlüğünü hissettirdi. Taraftarların bazı futbolcuları protesto ettiği gözlemlenirken tribünlerde yönetim istifa tezahüratları da vardı. Fenerbahçe üç puan alarak zirve takibini sürdürdü.