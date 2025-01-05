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Jose Mourinho'dan Süper Lig'e Toksiklik Eleştirisi Geldi

Jose Mourinho'dan Süper Lig'e Toksiklik Eleştirisi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.01.2025 - 22:25

Fenerbahçe, 2025'in ilk maçında sahasında Hatayspor'u ağırladı. Yeni yıla galibiyetle başlayan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda Jose Mourinho ise yine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Mourinho, Süper Lig'e toksiklik eleştirisi getirdi. Mourinho, rakiplerine kart gösterilmediğini iddia etti.

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Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. En-Nesyri golleriyle takımını taşırken maç sonunda da Mourinho'nun açıklamaları geceye damga vurdu.

Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. En-Nesyri golleriyle takımını taşırken maç sonunda da Mourinho'nun açıklamaları geceye damga vurdu.

Mourinho maç sonunda " ''Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Sayısal olarak baktığımız zaman 11’e 8 bitebilirdi." dedi.

Mourinho maç sonunda " ''Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Sayısal olarak baktığımız zaman 11’e 8 bitebilirdi." dedi.

Lige ve ligdeki takımlara eleştiri getiren Portekizli teknik adam "Bu oynadığımız toksik ligin farkındayız, rakipler de bunu biliyorlar. Bize karşı nasıl oynaması gerektiğini, başka rakiplere karşı nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar." dedi.

Lige ve ligdeki takımlara eleştiri getiren Portekizli teknik adam "Bu oynadığımız toksik ligin farkındayız, rakipler de bunu biliyorlar. Bize karşı nasıl oynaması gerektiğini, başka rakiplere karşı nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar." dedi.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına "Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı?Gerçeği konuşun. Bana sormayın" diyen Mourinho, "korkmayın" dedi.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına "Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı?Gerçeği konuşun. Bana sormayın" diyen Mourinho, "korkmayın" dedi.

Yayıncı kuruluş muhabirine Mourinho, "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, ama neden korkuyorsun?" diye çıkıştı ve röportajı noktaladı.

Yayıncı kuruluş muhabirine Mourinho, "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, ama neden korkuyorsun?" diye çıkıştı ve röportajı noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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