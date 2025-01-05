Jose Mourinho'dan Süper Lig'e Toksiklik Eleştirisi Geldi

Fenerbahçe, 2025'in ilk maçında sahasında Hatayspor'u ağırladı. Yeni yıla galibiyetle başlayan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda Jose Mourinho ise yine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Mourinho, Süper Lig'e toksiklik eleştirisi getirdi. Mourinho, rakiplerine kart gösterilmediğini iddia etti.