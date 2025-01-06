Beşiktaş'ta İstenmeyen Adam Haline Gelen Masuaku'ya Sürpriz Bir Talip Var

Beşiktaş'ın kötü geçirdiği iki sezonda en çok eleştirilen futbolcuların başında Arthur Masuaku geliyor. Masuaku performansıyla bazen yüz güldürse de genel olarak eleştirildi. Beşiktaşlı taraftarın da protestosuna maruz kalan oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Masuaku'nun sözleşmesini tamamlamadan ayrılması bekleniyor. Talip çıkan Masuaku önümüzdeki haftalarda Beşiktaş forması giymeyebilir.

Beşiktaş'ın, 'İstenmeyen adamına' talip çıktı! Transfer...