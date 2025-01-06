Beşiktaş'ta İstenmeyen Adam Haline Gelen Masuaku'ya Sürpriz Bir Talip Var
Beşiktaş'ta İstenmeyen Adam Haline Gelen Masuaku'ya Sürpriz Bir Talip Var
Beşiktaş'ın kötü geçirdiği iki sezonda en çok eleştirilen futbolcuların başında Arthur Masuaku geliyor. Masuaku performansıyla bazen yüz güldürse de genel olarak eleştirildi. Beşiktaşlı taraftarın da protestosuna maruz kalan oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Masuaku'nun sözleşmesini tamamlamadan ayrılması bekleniyor. Talip çıkan Masuaku önümüzdeki haftalarda Beşiktaş forması giymeyebilir.
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Beşiktaş son iki sezondur taraftarını üzüyor. Bu performanslarda en çok göze batan isim ise Masuaku oldu.
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Beşiktaş'ın sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Masuaku için sürpriz bir transfer haberi geldi. Masuaku kısa süre içinde ayrılabilir.
Ajansspor'un Yunanistan'dan derlediği habere göre Arthur Masuaku'yu Atina takımlarından AEK kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sözleşmesinin bitişini beklemeyecek olan Masuaku'nun teklifi kabul etmesi halinde ligin ikinci yarısında Yunanistan'da olacağı iddia edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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