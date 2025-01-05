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Bu Nasıl Kısır Döngü? Icardi'yle Fotoğraflarını Yeniden Yükleyen Wanda Nara L-Gante'den Ayrıldığını Açıkladı

Bu Nasıl Kısır Döngü? Icardi'yle Fotoğraflarını Yeniden Yükleyen Wanda Nara L-Gante'den Ayrıldığını Açıkladı

galatasaray Mauro Icardi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2025 - 23:11

Toksiklik denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Wanda Nara'dan yepyeni bir hamle geldi. Kısır döngü konusunda özellikle Galatasaray taraftarını çıldırtan Wanda, Icardi fotoğraflarını arşivden çıkarmış ve geri yüklemişti. Mahkemelik olduğu eşine karşı yeni planının ne olduğu merak edilen Wanda Nara'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Wanda, L-Gante'yle ayrıldıklarını açıkladı.

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Galatasaray taraftarının korkulu rüyası haline gelen Wanda Nara, mahkemelik olduğu Icardi'nin fotoğraflarını arşivden çıkararak Instagram hesabına yeniden yüklemişti.

Galatasaray taraftarının korkulu rüyası haline gelen Wanda Nara, mahkemelik olduğu Icardi'nin fotoğraflarını arşivden çıkararak Instagram hesabına yeniden yüklemişti.

Daha geçtiğimiz gün Icardi'nin çocukları kendisine göstermediğini söyleyen Wanda, mahkemelik olduğu futbolcunun fotoğraflarını neden yükledi hiç bilemiyoruz.

Daha geçtiğimiz gün Icardi'nin çocukları kendisine göstermediğini söyleyen Wanda, mahkemelik olduğu futbolcunun fotoğraflarını neden yükledi hiç bilemiyoruz.

Bu arada sonuçta Icardi'yi aldattığını itiraf ettiği rapçi L-Gante'yle ilişkisinin de sürdüğünü düşünüyorduk.

Bu arada sonuçta Icardi'yi aldattığını itiraf ettiği rapçi L-Gante'yle ilişkisinin de sürdüğünü düşünüyorduk.

Ancak kafaları fena halde karıştıran ve Galatasaray taraftarını Icardi'ye dönmesi konusunda strese sokacak o açıklama Wanda Nara'dan geldi.

Ancak kafaları fena halde karıştıran ve Galatasaray taraftarını Icardi'ye dönmesi konusunda strese sokacak o açıklama Wanda Nara'dan geldi.

Wanda, L-Gante'yle ayrıldıklarını Instagram hesabından duyurdu.

Wanda, L-Gante'yle ayrıldıklarını Instagram hesabından duyurdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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