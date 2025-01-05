Oğuzhan Uğur Açıkladı: Büyük Beğeni Toplayan Saygı1 Konserlerinin Üçüncü Sanatçısı Belli Oldu!
Oğuzhan Uğur Açıkladı: Büyük Beğeni Toplayan Saygı1 Konserlerinin Üçüncü Sanatçısı Belli Oldu!
Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konserlerinde ilk isim Ceza olurken, ikinci olarak Sertab Erener'e saygı gecesi düzenlenmişti. Yapılan bu etkinlik hem sanat camiasında hem de dinleyiciler arasında büyük beğeni topladı. Konserlerin süreceğinin açıklanmasının ardından da üçüncü sanatçı merak konusu olmuştu. Oğuzhan Uğur, Saygı1'in üçüncü ismini açıkladı! Hatta bu kez bir isimden değil, bir gruptan bahsediyoruz.
Gelin, detayları birlikte öğrenelim.
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Oğuzhan Uğur ve ekibinin yönetiminde ünlü sanatçılar için düzenlenen saygı konserleri büyük beğeni toplamayı başarmıştı.
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Yapılan bu etkinlikte ilk konser Ceza için düzenlenmişti. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin üstünden çok geçmeden ikinci sanatçı için yeni bir saygı gecesi düzenlendi.
Aralık ayında Sertab Erener için düzenlenen gecenin büyük ses getirmesinin ardından konserlerin devam edeceği açıklanmıştı.
Oğuzhan Uğur, merak edilen üçüncü sanatçıyı açıkladı. Ancak bu kez bir isimden değil, bir müzik grubundan söz ediyoruz.
Saygı1'in üçüncü konseri Mor ve Ötesi için düzenlenecek!
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Oğuzhan Uğur'un o açıklamasını burada bulabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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