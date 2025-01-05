Oğuzhan Uğur Açıkladı: Büyük Beğeni Toplayan Saygı1 Konserlerinin Üçüncü Sanatçısı Belli Oldu!

Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konserlerinde ilk isim Ceza olurken, ikinci olarak Sertab Erener'e saygı gecesi düzenlenmişti. Yapılan bu etkinlik hem sanat camiasında hem de dinleyiciler arasında büyük beğeni topladı. Konserlerin süreceğinin açıklanmasının ardından da üçüncü sanatçı merak konusu olmuştu. Oğuzhan Uğur, Saygı1'in üçüncü ismini açıkladı! Hatta bu kez bir isimden değil, bir gruptan bahsediyoruz.

Gelin, detayları birlikte öğrenelim.