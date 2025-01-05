Bizi Bize Sorun: Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile Ayrılık İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu!

2024'ün yaz aylarında başlayan aşklarıyla olay olan ünlü çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İkilinin lisesli aşıklar misali paylaştığı aşk dolu pozlar, kumsala 'Hafsa' yazmalar ve set ziyaretleriyle gündeme gelen ünlü çift geçtiğimiz gün ayrıldıkları iddiasıyla magazin gündemini sarsmıştı. Bu iddianın ardından 'Gazetemagazin'e röportaj veren Kubilay Aka, ayrılık iddialarını yalanlarken, Gözde Gürkan'a da göndermede bulundu.