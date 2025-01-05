Bizi Bize Sorun: Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile Ayrılık İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu!
Bizi Bize Sorun: Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile Ayrılık İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu!
2024'ün yaz aylarında başlayan aşklarıyla olay olan ünlü çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İkilinin lisesli aşıklar misali paylaştığı aşk dolu pozlar, kumsala 'Hafsa' yazmalar ve set ziyaretleriyle gündeme gelen ünlü çift geçtiğimiz gün ayrıldıkları iddiasıyla magazin gündemini sarsmıştı. Bu iddianın ardından 'Gazetemagazin'e röportaj veren Kubilay Aka, ayrılık iddialarını yalanlarken, Gözde Gürkan'a da göndermede bulundu.
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2024'ün Ağustos ayında 'adam gibi adam'ını bulan Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile bir ilişkiye başlamıştı. İkilinin bu aşkını samimi bulanlar kadar 'pr' ilişkisi olabileceğini iddia edenler de olmuştu.
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Ünlü çift haklarında konuşulanlara kulak tıkayıp aşklarını doyasıya yaşıyordu ki geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birlikte pozlar aniden silindi ve karşılıklı takipten çıkıldı. Böylelikle Sancaktutan ve Aka ikilisinin ayrıldığı iddia edildi.
Bu ayrılık iddiasının odağında olan bir isim ise Kubilay Aka'nın şimdilerde rol aldığı 'İnci Taneleri' isimli dizideki set arkadaşı Gözde Gürkan oldu. İkilinin sette yakınlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrılığının ardından ilk mikrofon uzatılan kişilerden birisi de olayda adı geçen Gözde Gürkan olmuştu. Güzel oyuncu bu konu hakkında, “Ne yaşadılar bilemiyorum ama yorum yapmak benim haddime değil. Orası Yılmaz Erdoğan’ın seti, ciddi bir set. Çok üzüldüm.” demişti.
Bu konu hakkında ilk kez 'GazeteMagazin'e konuşan Kubilay Aka, ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur.'' diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.
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Ardından cümlesine ''Gereksiz insanlara mikrofon uzatmayalım!'' diyerek devam eden Aka'ya rol arkadaşı Gözde Gürkan'ı bu şekilde mi nitelendirdiği sorulunca ''Kimseyi bir şeyle nitelendirmiyorum. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmayalım diyorum!'' şeklinde bir yanıtla konuyu kapatmayı tercih etti.
İşte o anlar👇
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