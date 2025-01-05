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Nicole Kidman'ın Ödül Töreninde Giymesi İçin Özel Tasarlanan Sedefli Elbisenin Yapım Aşaması Olay Oldu!

Nicole Kidman'ın Ödül Töreninde Giymesi İçin Özel Tasarlanan Sedefli Elbisenin Yapım Aşaması Olay Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 21:53

Oyunculuğuyla büyüleyen, Hollywood'un beğenilen isimlerinden Nicole Kidman, Palm Springs Ödül Töreni'ne katılan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, 'Babygirl' filmiyle ödül almış ve ödülünü gözyaşları içerisinde vefat eden annesine ithaf ederek izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Kidman'ın bu törende giydiği özel tasarım elbisesi ise epey dikkat çekmişti. Gerçek sedeften ince ince işlenerek yapılan elbisenin üst korsesinin yapım aşaması ise marka tarafından paylaşıldı.

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1989 yılında 'Ölüm Sessizliği' filmiyle ilk önemli çıkışını yakalayan Nicole Kidman, ilerleyen yıllarda yer aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ve büyüleyici güzelliğiyle kısa sürede şimdiki ününe kavuşmuştu.

1989 yılında 'Ölüm Sessizliği' filmiyle ilk önemli çıkışını yakalayan Nicole Kidman, ilerleyen yıllarda yer aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ve büyüleyici güzelliğiyle kısa sürede şimdiki ününe kavuşmuştu.

En son 'Babygirl' filminde rol alan güzel oyuncu Palm Springs Ödül Töreni'nde bu film sayesinde aldığı ödülü annesine armağan ederken gözyaşlarına hakim olamamış ve bu olayla gündeme gelmişti.

En son 'Babygirl' filminde rol alan güzel oyuncu Palm Springs Ödül Töreni'nde bu film sayesinde aldığı ödülü annesine armağan ederken gözyaşlarına hakim olamamış ve bu olayla gündeme gelmişti.

Ödül töreninde konuşmasıyla olduğu kadar tercih ettiği elbiseyle de dikkat çeken Kidman, sedeften özel olarak tasarlanmış korsesi ve saten eteğiyle göz doldurmayı başardı.

Ödül töreninde konuşmasıyla olduğu kadar tercih ettiği elbiseyle de dikkat çeken Kidman, sedeften özel olarak tasarlanmış korsesi ve saten eteğiyle göz doldurmayı başardı.

Loewe markası elbisenin yapım aşamasını paylaştı. İnce işçilik ve büyük emekle tasarlanan sedef korsenin yapım aşamasındaki detaylar olay oldu. O anlar görenlere, 'bu kadarına gerek var mıydı?' sorusunu sordurdu.

Loewe markası elbisenin yapım aşamasını paylaştı. İnce işçilik ve büyük emekle tasarlanan sedef korsenin yapım aşamasındaki detaylar olay oldu. O anlar görenlere, 'bu kadarına gerek var mıydı?' sorusunu sordurdu.

İşte o paylaşım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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