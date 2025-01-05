Nicole Kidman'ın Ödül Töreninde Giymesi İçin Özel Tasarlanan Sedefli Elbisenin Yapım Aşaması Olay Oldu!

Oyunculuğuyla büyüleyen, Hollywood'un beğenilen isimlerinden Nicole Kidman, Palm Springs Ödül Töreni'ne katılan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, 'Babygirl' filmiyle ödül almış ve ödülünü gözyaşları içerisinde vefat eden annesine ithaf ederek izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Kidman'ın bu törende giydiği özel tasarım elbisesi ise epey dikkat çekmişti. Gerçek sedeften ince ince işlenerek yapılan elbisenin üst korsesinin yapım aşaması ise marka tarafından paylaşıldı.