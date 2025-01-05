Burak Deniz ile İlişkisini Noktalayan Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi!
Burak Deniz ile İlişkisini Noktalayan Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi!
Bir seneyi aşkın birliktelikleri olan ünlü çiftimiz Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine, 'Ayrılık acısı çekmeyen var mı?' diyerek gündeme gelen Bestemsu Özdemir gecelerde yakalandı. Özdemir, yeni aşkıyla mekanda yakınlaşırken, mekan çıkışında ise yollarını ayırdı.
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'Kara Para Aşk' dizisindeki başarılı oyunculuğunun ardından yıldızı parlayan oyuncu Bestemsu Özdemir'i 'Gecenin Ucunda' ve 'Kirli Sepeti' gibi dizilerde de izledik.
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Burak Deniz ise dizi projelerinde sıkça tercih edilen isimlerden. Ünlü oyuncu son dönemlerde 'Bir Gece Masalı' dizisindeki oyunculuğuyla gündeme geliyor.
Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, 2023 yılında Türkbükü'nde bir eğlencede görüntülenmiş ve ilk kez aşk iddiaları o zaman ortaya atılmıştı. Ardından gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini yürüten ünlü çift, resmi olarak 2024'ün haziran ayında görüntülenmişti.
İlişkileri hakkında konuşmamayı tercih eden ikiliyi yalnızca magazin muhabirleri yakaladıkça yan yana görebiliyorduk.
Özdemir ve Deniz çifti geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı. Hatta bunun üzerine Özdemir, ''Herkes ayrılık acısı yaşıyor. Yaşamayan var mı?'' demişti.
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Bestemsu Özdemir'in 'ayrılık acısı' kısa sürmüş olacak ki güzel oyuncu dün akşam Arnavutköy'deki bir mekanda erkek arkadaşıyla yakınlaştı. O samimi anların ardından mekandan yalnız çıkan ünlü oyuncu, erkek arkadaşıyla ilgili konuşmadı.
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