Burak Deniz ile İlişkisini Noktalayan Bestemsu Özdemir Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi!

Bir seneyi aşkın birliktelikleri olan ünlü çiftimiz Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine, 'Ayrılık acısı çekmeyen var mı?' diyerek gündeme gelen Bestemsu Özdemir gecelerde yakalandı. Özdemir, yeni aşkıyla mekanda yakınlaşırken, mekan çıkışında ise yollarını ayırdı.

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