Viyana'daki Aşk Tatilinden İlk Paylaşım Geldi: Birce Akalay'ın Yeni Sarışın Stili Dikkat Çekti!

Bu seneye damgasını vuran ünlü çiftlerimizden birisi de Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, bir süredir Viyana tatilindeydi. Güzel oyuncu Birce Akalay, aşk tatilinden pozlarını ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Akalay'ın gönderisinde en çok dikkat çeken detay ise ünlü güzelin yeni saç stili oldu.