Viyana'daki Aşk Tatilinden İlk Paylaşım Geldi: Birce Akalay'ın Yeni Sarışın Stili Dikkat Çekti!
Viyana'daki Aşk Tatilinden İlk Paylaşım Geldi: Birce Akalay'ın Yeni Sarışın Stili Dikkat Çekti!
Bu seneye damgasını vuran ünlü çiftlerimizden birisi de Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, bir süredir Viyana tatilindeydi. Güzel oyuncu Birce Akalay, aşk tatilinden pozlarını ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Akalay'ın gönderisinde en çok dikkat çeken detay ise ünlü güzelin yeni saç stili oldu.
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Güzel oyuncu Birce Akalay'ı rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi en son 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizilerindeki performansıyla akıllara kazınmayı başarmıştı.
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Akalay, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile birliktelik yaşıyor biliyorsunuz. İkili aşk dolu bakışları ve her fırsatta birbirlerine övgü dolu cümleler armağan etmeleriyle geride bıraktığımız 2024 yılında epey konuşulmuştu.
Bir süredir Viyana'da olan çifte kumrulardan aşk dolu sosyal medya paylaşımı geldi. Viyana tatillerini ardı ardına gönderilerle paylaşan ikilinin mutlu halleri dikkat çekti.👇
Bunun yanı sıra güzel oyuncu Birce Akalay'ın paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise ünlü ismin yeni saç stili oldu. Peruk olduğu düşünülen sarı saçları görenleri epey şaşırtırken güzel oyuncuyu yeni bir projede sarışın olarak görebileceğimizin sinyallerini de verdi.👇
Sizler Birce Akalay'ın yeni sarı saç stilini nasıl buldunuz? Haydi, yorumlarda buluşalım!👇
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