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Göksel ve Müzisyen Sevgilisi Osman Şahin'in İki Senelik İlişkilerini Sonlandırdığı İddia Edildi!

Göksel ve Müzisyen Sevgilisi Osman Şahin'in İki Senelik İlişkilerini Sonlandırdığı İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 22:25

Duru sesiyle tanıdığımız başarılı şarkıcı Göksel, müzik kariyeriyle gündeme gelip özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bilindiği kadarıyla kendisinden on beş yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile iki senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcının sevgilisiyle yollarını ayırdığı iddia edildi. 

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Göksel'i 'Yalnız Kuş' ve 'Uzaktan' gibi geniş kitlelerce ezbere bilinen şarkılarıyla tanıyoruz.

Göksel'i 'Yalnız Kuş' ve 'Uzaktan' gibi geniş kitlelerce ezbere bilinen şarkılarıyla tanıyoruz.

Müzik kariyerinde yıllardır süregelen başarılarının yanı sıra gençlik fotoğrafı ve estetik operasyonlarıyla da gündeme gelmişti güzel şarkıcı.

Müzik kariyerinde yıllardır süregelen başarılarının yanı sıra gençlik fotoğrafı ve estetik operasyonlarıyla da gündeme gelmişti güzel şarkıcı.

Detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Göksel'in iki yıldır müzisyen Osman Şahin ile bir birlikteliği vardı. İddia edildiği üzere çift aslen geçtiğimiz sene aşk ilişkilerini sonlandırarak arkadaş kalma kararı almıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Göksel'in iki yıldır müzisyen Osman Şahin ile bir birlikteliği vardı. İddia edildiği üzere çift aslen geçtiğimiz sene aşk ilişkilerini sonlandırarak arkadaş kalma kararı almıştı.

Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı.

Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı.

Fakat, Göksel ve Osman Şahin geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen 'Afife' oyununa el ele katılmıştı. İkilinin şimdilerde birbirlerini sosyal medya üzerinden takipten çıkarması ise çiftin iki senelik aşk macerasının artık sonuna gelindiğine ve ayrıldıklarına yoruldu.

Fakat, Göksel ve Osman Şahin geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen 'Afife' oyununa el ele katılmıştı. İkilinin şimdilerde birbirlerini sosyal medya üzerinden takipten çıkarması ise çiftin iki senelik aşk macerasının artık sonuna gelindiğine ve ayrıldıklarına yoruldu.

Göksel ve Osman Şahin'den ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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