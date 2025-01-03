Göksel ve Müzisyen Sevgilisi Osman Şahin'in İki Senelik İlişkilerini Sonlandırdığı İddia Edildi!

Duru sesiyle tanıdığımız başarılı şarkıcı Göksel, müzik kariyeriyle gündeme gelip özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bilindiği kadarıyla kendisinden on beş yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile iki senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcının sevgilisiyle yollarını ayırdığı iddia edildi.

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