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Serenay Sarıkaya Elle Dergisine İlişki Hayatı Hakkında Samimi Açıklamalarda Bulundu!

Serenay Sarıkaya Elle Dergisine İlişki Hayatı Hakkında Samimi Açıklamalarda Bulundu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 21:28

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve başarılı şarkıcı Mert Demir'in birlikteliği 2024 senesine damgasını vurmuştu hatırlarsınız. Fakat geçtiğimiz ay ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, bilinen moda ve yaşam dergisi Elle'ye bir röportaj verdi. Sarıkaya aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken; açıklamalarında bahsettiği 'güven veren' kişinin Mert Demir olduğu düşünüldü.

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Serenay Sarıkaya'yı rol aldığı birçok farklı televizyon dizindeki oyunculuğunun yanı sıra 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve ' Şahmaran' gibi dijital platformlarda rol aldığı dizilerle de tanıyoruz.

Serenay Sarıkaya'yı rol aldığı birçok farklı televizyon dizindeki oyunculuğunun yanı sıra 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve ' Şahmaran' gibi dijital platformlarda rol aldığı dizilerle de tanıyoruz.

Güzel oyuncu kariyerindeki başarıları kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda Kerem Bursin ve Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkileriyle de çok konuşulan Sarıkaya, en son ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Güzel oyuncu kariyerindeki başarıları kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda Kerem Bursin ve Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkileriyle de çok konuşulan Sarıkaya, en son ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü çiftin bu aşkı 2024'e damgasını vurmuş ve herkes onları konuşur olmuştu. Çift nazara mı geldi bilmiyoruz ama geçtiğimiz ay Sarıkaya ve Demir'in ayrıldığı iddia edildi.

Ünlü çiftin bu aşkı 2024'e damgasını vurmuş ve herkes onları konuşur olmuştu. Çift nazara mı geldi bilmiyoruz ama geçtiğimiz ay Sarıkaya ve Demir'in ayrıldığı iddia edildi.

İki taraftan da ayrılık iddiasını doğrulayacak bir açıklama henüz gelmedi.

Serenay Sarıkaya, Elle dergisine verdiği bir röportajda aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, ''2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor.'' dedi. Sarıkaya'nın bu açıklamaları Mert Demir ile olan ilişkisine yoruldu.

Serenay Sarıkaya, Elle dergisine verdiği bir röportajda aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, ''2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor.'' dedi. Sarıkaya'nın bu açıklamaları Mert Demir ile olan ilişkisine yoruldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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