Serenay Sarıkaya Elle Dergisine İlişki Hayatı Hakkında Samimi Açıklamalarda Bulundu!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve başarılı şarkıcı Mert Demir'in birlikteliği 2024 senesine damgasını vurmuştu hatırlarsınız. Fakat geçtiğimiz ay ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, bilinen moda ve yaşam dergisi Elle'ye bir röportaj verdi. Sarıkaya aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken; açıklamalarında bahsettiği 'güven veren' kişinin Mert Demir olduğu düşünüldü.