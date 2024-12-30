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Ufukta Barışma mı Var? Furkan Andıç Aylar Sonra Eski Sevgilisi Aybüke Pusat'ın Gönderisini Beğendi!

Ufukta Barışma mı Var? Furkan Andıç Aylar Sonra Eski Sevgilisi Aybüke Pusat'ın Gönderisini Beğendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 00:11

Yaklaşık dört yıl boyunca bir ayrıl bir barış bir aşk yaşayan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, bu senenin başlarında yollarını ayırma kararı almıştı. Şimdilerde Aybüke Pusat'ın hayatında yeni birisi olduğu iddiaları ortaya atılsa da Furkan Andıç'tan gelen 'gönderi beğenme' hamlesi eski aşıkları tekrardan bir araya gelebilme olasılığını da beraberinde getirdi.

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Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ı 'Söz' ve 'Teşkilat' dizilerindeki oyunculuğuyla tanıyoruz. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Pusat, son dönemin ilgiyle takip edilen isimlerinden.

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ı 'Söz' ve 'Teşkilat' dizilerindeki oyunculuğuyla tanıyoruz. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Pusat, son dönemin ilgiyle takip edilen isimlerinden.

Yakışıklı oyuncunun kariyeri ise 'Kaçak Gelinler' dizisinin 'Selim'i olmasının ardından büyük bir yükselişe geçmişti. Kendisi en son '39 Derece Aşk' isimli bir dijital yapımda yer aldı.

Yakışıklı oyuncunun kariyeri ise 'Kaçak Gelinler' dizisinin 'Selim'i olmasının ardından büyük bir yükselişe geçmişti. Kendisi en son '39 Derece Aşk' isimli bir dijital yapımda yer aldı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, 2019 senesinde 'Her Yerde Sen' isimli bir dizide birlikte rol almış ve sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü. İkilinin enerjisi o kadar çok sevilmiş ve çift birbirine o kadar çok yakıştırılmıştı ki Andıç ve Pusat kısa sürede magazin dünyasının gözde çiftlerinden olmayı başarmıştı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, 2019 senesinde 'Her Yerde Sen' isimli bir dizide birlikte rol almış ve sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü. İkilinin enerjisi o kadar çok sevilmiş ve çift birbirine o kadar çok yakıştırılmıştı ki Andıç ve Pusat kısa sürede magazin dünyasının gözde çiftlerinden olmayı başarmıştı.

Fakat ne yazık ki ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan ikili, aşk dolu dört yılın ardından bu senenin başlarında yollarını ayırma kararı almıştı.

Fakat ne yazık ki ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan ikili, aşk dolu dört yılın ardından bu senenin başlarında yollarını ayırma kararı almıştı.

İkili arkadaşça ayrıldıklarını söylese de sosyal medya üzerinden etkileşimlerini kısıtlandırarak, birbirlerinin gönderilerini beğenmeyi bırakmışlardı. Fakat Pusat ve Andıç, sosyal medya hesaplarından birbirlerini hala takip ediyor.

Ekim ayında bir kafede sanatçı Aykut Aydoğdu ile görüntülenen ve neşeli halleri dikkat çeken Aybüke Pusat'ın ise yeni bir aşka yelken açmış olabileceği düşünülmüş fakat bu durum yalnızca bir iddia olarak kalmıştı.

Ekim ayında bir kafede sanatçı Aykut Aydoğdu ile görüntülenen ve neşeli halleri dikkat çeken Aybüke Pusat'ın ise yeni bir aşka yelken açmış olabileceği düşünülmüş fakat bu durum yalnızca bir iddia olarak kalmıştı.
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Furkan Andıç'tan aylar süren mesafeyi bozan ilk hamle geldi. Andıç, eski sevgilisi Aybüke Pusat'ın son iki gönderisini beğendi. Bu durum 'aşkın ışıkları yeniden mi yandı?' sorusunu beraberinde getirdi.👇

Furkan Andıç'tan aylar süren mesafeyi bozan ilk hamle geldi. Andıç, eski sevgilisi Aybüke Pusat'ın son iki gönderisini beğendi. Bu durum 'aşkın ışıkları yeniden mi yandı?' sorusunu beraberinde getirdi.👇

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları Andıç'ın hamlesine kayıtsız kalamadı👇

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları Andıç'ın hamlesine kayıtsız kalamadı👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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