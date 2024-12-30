Ufukta Barışma mı Var? Furkan Andıç Aylar Sonra Eski Sevgilisi Aybüke Pusat'ın Gönderisini Beğendi!

Yaklaşık dört yıl boyunca bir ayrıl bir barış bir aşk yaşayan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, bu senenin başlarında yollarını ayırma kararı almıştı. Şimdilerde Aybüke Pusat'ın hayatında yeni birisi olduğu iddiaları ortaya atılsa da Furkan Andıç'tan gelen 'gönderi beğenme' hamlesi eski aşıkları tekrardan bir araya gelebilme olasılığını da beraberinde getirdi.