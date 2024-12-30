''Ona Erişemiyoruz'' Demişti: Rafet El Roman, Yusuf Güney'i Yeniden Eleştirilerinin Merkezine Aldı!
''Ona Erişemiyoruz'' Demişti: Rafet El Roman, Yusuf Güney'i Yeniden Eleştirilerinin Merkezine Aldı!
Bu senenin belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yusuf Güney'in yıldızının parlamasında büyük rol oynayan şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde Güney'in vefasızlığından dert yanmıştı. Rafet El Roman bu sefer de Yusuf Güney hakkında ortaya atılan mehdilik iddiaları hakkında konuştu.
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Esra Ezmeci, Eser Yenenler ve Orkun Işıtmak gibi birçok ünlü ismin programına katılıp yaptığı açıklamalarla olay yaratan Yusuf Güney'i illaki tanıyorsunuzdur.
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Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Güney, ''Felaket tellallılığı yapmıyorum!'' diyerek bizlere geleceğe dair uyarılarda da bulunmuştu.
Ünlü şarkıcının son dönemlerdeki açıklamaları bir hayli konuşulunca bu konu hakkındaki fikirleri Yusuf Güney'in yıldızının parlamasında emeği geçen Rafet El Roman'a sorulmuş ve El Roman, "Şimdi değişti, başka kulvarda. O kadar ermiş ki ona erişemiyoruz. Uzaylı alanı ilgim değil, inanmıyorum." demişti.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Rafet El Roman, Yusuf Güney hakkında yeni bir yorumda bulundu. “Yusuf normal bir insan, biraz fazla inançlı ve kendini geliştirmeye çalışıyor.'' diyerek cümlesine başlayan ünlü isim...
''Ama o Mehdi olamaz, müziğiyle dikkat çekmeli. O işlerle uğraşmasın” diyerek Güney'in müzik kariyeriyle ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.
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