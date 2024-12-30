''Ona Erişemiyoruz'' Demişti: Rafet El Roman, Yusuf Güney'i Yeniden Eleştirilerinin Merkezine Aldı!

Bu senenin belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yusuf Güney'in yıldızının parlamasında büyük rol oynayan şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde Güney'in vefasızlığından dert yanmıştı. Rafet El Roman bu sefer de Yusuf Güney hakkında ortaya atılan mehdilik iddiaları hakkında konuştu.