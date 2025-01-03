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İrem Derici Yoğun Bakımdayken 'Maria'nın Onun Hayatını Nasıl Değiştirdiğini Anlattı!

İrem Derici Yoğun Bakımdayken 'Maria'nın Onun Hayatını Nasıl Değiştirdiğini Anlattı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 18:49

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın 'Füg' isimli programına konuk oldu. Programın formatı ise bireyin psikolojik analizi ve özel hayatıyla ilgili sohbetler üzerine kuruluydu. Derici, Çınar'ın giydiği tişörtteki yazıdan ve konuşulan hikayeden hareketle yoğun bakımda yaşadığı bir anıyı anlattı. Ünlü şarkıcının kırk derece ateşle yatarken gördüğü halüsinasyonun hayatında ne şekilde bir evrime yol açtığını anlattığı anlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Başarılı şarkıları ve iddialı sahne tarzıyla tanıdığımız şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programlarda yaptığı samimi ve dobra açıklamalarla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Başarılı şarkıları ve iddialı sahne tarzıyla tanıdığımız şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programlarda yaptığı samimi ve dobra açıklamalarla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Kendisinin 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' ismindeki şarkısını mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur. İspanyol esintilerini taşıyan bu şarkının klibinde İrem Derici'nin gerçek hayatında yaşadığı bir olaydan esinlendiğini biliyor muydunuz?

Kendisinin 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' ismindeki şarkısını mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur. İspanyol esintilerini taşıyan bu şarkının klibinde İrem Derici'nin gerçek hayatında yaşadığı bir olaydan esinlendiğini biliyor muydunuz?

Gökhan Çınar'ın programına konuk olan İrem Derici, yoğun bakımda kırk derece ateşle yatarken yaşadığı bir halüsinasyonu ve bunun üzerinde bıraktığı etkileri anlattı.

Gökhan Çınar'ın programına konuk olan İrem Derici, yoğun bakımda kırk derece ateşle yatarken yaşadığı bir halüsinasyonu ve bunun üzerinde bıraktığı etkileri anlattı.

'Maria' adını verdiği o hayali kadının Derici'ye 'Senin suçun' diyerek seslenmesi ünlü şarkıyı çok etkilemiş. 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' şarkısında gördüğümüz İrem Derici ise aslında 'Maria'nın bir temsiliymiş.

'Maria' adını verdiği o hayali kadının Derici'ye 'Senin suçun' diyerek seslenmesi ünlü şarkıyı çok etkilemiş. 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' şarkısında gördüğümüz İrem Derici ise aslında 'Maria'nın bir temsiliymiş.

İrem Derici'nin kolunda yazan 'es tu culpa' yani 'senin suçun' anlamına gelen dövmenin de hikayesi, yoğun bakımda yaşadığı bu anlara dayanıyormuş.

İrem Derici'nin hikayesinin tamamını dinlemek isteyenleri şöyle alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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