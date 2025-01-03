İrem Derici Yoğun Bakımdayken 'Maria'nın Onun Hayatını Nasıl Değiştirdiğini Anlattı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın 'Füg' isimli programına konuk oldu. Programın formatı ise bireyin psikolojik analizi ve özel hayatıyla ilgili sohbetler üzerine kuruluydu. Derici, Çınar'ın giydiği tişörtteki yazıdan ve konuşulan hikayeden hareketle yoğun bakımda yaşadığı bir anıyı anlattı. Ünlü şarkıcının kırk derece ateşle yatarken gördüğü halüsinasyonun hayatında ne şekilde bir evrime yol açtığını anlattığı anlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.