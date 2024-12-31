onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatih Ürek 2025 Tarzını Paylaşarak Sosyal Medyadaki Takipçilerini Gülümsetmeyi Başardı!

Fatih Ürek 2025 Tarzını Paylaşarak Sosyal Medyadaki Takipçilerini Gülümsetmeyi Başardı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 09:24

Fatih Ürek'i renkli sahne şovları ve eğlenceli televizyon sunuculuğuyla tanıyoruz. Deli dolu kişiliği ve içine sığmayan neşesiyle Fatih Ürek 'Neredesin Firuze' ve 'Şeytanın Pabucu' gibi filmlerde de rol almıştı. Aynı zamanda şarkıcı olan Ürek, keyifli sahne şovlarıyla da tanınıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Fatih Ürek, 2025'te nasıl görünmek istediğini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahnelerin sevilen yüzü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Renkli kişiliğiyle ön plana çıkan Ürek, kısa zamanda televizyon programlarının sevilen yüzü haline gelmeyi başardı.

Sahnelerin sevilen yüzü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Renkli kişiliğiyle ön plana çıkan Ürek, kısa zamanda televizyon programlarının sevilen yüzü haline gelmeyi başardı.

Değişimiyle de sıkça gündeme gelmeyi başaran Ürek, aşırı filtreli pozlarıyla da sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden birisi olmayı başarıyor.

Değişimiyle de sıkça gündeme gelmeyi başaran Ürek, aşırı filtreli pozlarıyla da sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden birisi olmayı başarıyor.

Fakat kendisi en son set çalışanını kovdurduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Bunun üzerine Fatih Ürek, ''Kimsenin ekmeğiyle oynanır mı? Hayatta böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ben olamaz'' diyerek bu haberi yalanlamıştı.

Fakat kendisi en son set çalışanını kovdurduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Bunun üzerine Fatih Ürek, ''Kimsenin ekmeğiyle oynanır mı? Hayatta böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ben olamaz'' diyerek bu haberi yalanlamıştı.

Ünlü isim bu sefer de ''2025 Artık Böyle'' paylaşımıyla gündeme geldi. Ürek, bu paylaşımındaki tarzıyla takipçilerini gülümsetmeyi başardı.👇

Ünlü isim bu sefer de ''2025 Artık Böyle'' paylaşımıyla gündeme geldi. Ürek, bu paylaşımındaki tarzıyla takipçilerini gülümsetmeyi başardı.👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın