Anne Olmanın Tarifsiz Hissi En Güzel Böyle Anlatılabilirdi: Nil Karaibrahimgil'den Oğluna Duygu Dolu Sözler

'Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım!' diyerek bir dönemleri kasıp kavuran şarkıcı Nil Karaibrahimgil, şarkısında söylediği gibi yapmamış ve Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, mutlu evliliklerini oğulları Aziz ile taçlandırmıştı. Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla 'Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Karaibrahimgil, biricik oğluyla ilgili duygu dolu bir konuşmaya imza attı.