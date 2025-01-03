Anne Olmanın Tarifsiz Hissi En Güzel Böyle Anlatılabilirdi: Nil Karaibrahimgil'den Oğluna Duygu Dolu Sözler

'Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım!' diyerek bir dönemleri kasıp kavuran şarkıcı Nil Karaibrahimgil, şarkısında söylediği gibi yapmamış ve Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, mutlu evliliklerini oğulları Aziz ile taçlandırmıştı. Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla 'Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Karaibrahimgil, biricik oğluyla ilgili duygu dolu bir konuşmaya imza attı.
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Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine girmişti.
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Karaibrahimgil ve Erener çifti biricik oğulları Aziz Arif'i ise 2014 yılında kucaklarına aldı.
Ünlü şarkıcı Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' isimli televizyon programına konuk oldu.
Karaibrahimgil, “Çok mutluyum. Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim bin kere de doğacak olsa...” diyerek izleyenleri duygulandırdı.
İşte o anlar👇
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" Kuzguna yavrusu şahin görünür :