Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın'dan "Zorbalık" İtirafı
Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın'dan "Zorbalık" İtirafı
Galatasaray'ın sempatik yıldızı İlkin Aydın'ın her hareketi gündem olmayı başarıyor. Kimi zaman sosyal medya paylaşımı kimi zaman bir röportajı konumuz oluyor. Bu kez de röportajındaki bir cümle ile kendisini ifade etmeyi başardı. NTV'de yayınlanan Zircirleme Reaksiyon programına konuk oldu. İlkin Ayın kariyerini ve hedeflerini bu programda samimiyetle anlattı.
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İlkin Aydın'ın katıldığı NTV'de yayınlanan Zircirleme Reaksiyon programında ilginç sorular vardı. Bunlardan biri de zorbalık konusundaydı.
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İlkin, ""Bir sürü çocuğa belki ebeveynlere bir yerden bir noktadan ulaşabilmek ve dokunabilmek büyük bir mutluluk. Sosyal medya bence bunun için güzel bir araç." dedi.
"Mesela sosyal medyada hiç zorbalık yaşadın mı?" sorusuna ise İlkin'in cevabı çok netti. Samimiyetle soruyu yanıtlayan sporcu, "kimsenin fikrine karışamam" dedi.
İlkin Aydın konuya dair "Zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikrine karışabilirim ne de onlar benimkilere. O yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim. Ve buradan sorudan hemen kendimi atayım." dedi.
Üsküdar Üniversitesi'nde görsel iletişim ve tasarım okuduğunu söyleyen ilkin Aydın gülerek "Çizimim fena değil, üniversite bitirme çabalarım devam ediyor" esprisi yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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