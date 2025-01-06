Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın'dan "Zorbalık" İtirafı

Galatasaray'ın sempatik yıldızı İlkin Aydın'ın her hareketi gündem olmayı başarıyor. Kimi zaman sosyal medya paylaşımı kimi zaman bir röportajı konumuz oluyor. Bu kez de röportajındaki bir cümle ile kendisini ifade etmeyi başardı. NTV'de yayınlanan Zircirleme Reaksiyon programına konuk oldu. İlkin Ayın kariyerini ve hedeflerini bu programda samimiyetle anlattı.

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