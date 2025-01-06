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Galatasaray, İlkay Gündoğan İçin Gün Saymaya Başladı

Galatasaray, İlkay Gündoğan İçin Gün Saymaya Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.01.2025 - 11:00

İlkay Gündoğan ve Galatasaray aşkı yeni bir olay değil. İki taraf da günün birinde bu transferin yaşanacağının sinyallerini hep verdi. İlkay'ın kariyerinin son demine gelmiş olması da taraftarın heyecanını azaltmıyor. City'de ikinci denemesinde istediğini bulamayan İlkay ayrılığa hazırlanıyor. İlkay için Galatasaray transfer iddiaları güçlenmiş durumda.

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Galatasaray'da transfer gündeminde İlkay Gündoğan var. İlkay'ın Manchester City'deki ikinci döneminde mutsuz olduğu herkesin bildiği bir gerçek.

Galatasaray'da transfer gündeminde İlkay Gündoğan var. İlkay'ın Manchester City'deki ikinci döneminde mutsuz olduğu herkesin bildiği bir gerçek.

İlkay'ın sözleşmesi Mayıs ayına kadar devam ediyor ancak kulübüyle görüşerek sözleşmesini feshetmesi muhtemel.

İlkay'ın sözleşmesi Mayıs ayına kadar devam ediyor ancak kulübüyle görüşerek sözleşmesini feshetmesi muhtemel.

Sabah gazetesi devre arasında İlkay'ın ayrılabileceğini yazdı. En önemlisi de Galatasaray, İlkay tarafıyla anlaşma sağladı.

Sabah gazetesi devre arasında İlkay'ın ayrılabileceğini yazdı. En önemlisi de Galatasaray, İlkay tarafıyla anlaşma sağladı.

Eğer İlkay bonservisini Manchester City'den alabilirse Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı oyuncu ile sözleşme imzalayacak.

Eğer İlkay bonservisini Manchester City'den alabilirse Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı oyuncu ile sözleşme imzalayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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