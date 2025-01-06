Galatasaray, İlkay Gündoğan İçin Gün Saymaya Başladı

İlkay Gündoğan ve Galatasaray aşkı yeni bir olay değil. İki taraf da günün birinde bu transferin yaşanacağının sinyallerini hep verdi. İlkay'ın kariyerinin son demine gelmiş olması da taraftarın heyecanını azaltmıyor. City'de ikinci denemesinde istediğini bulamayan İlkay ayrılığa hazırlanıyor. İlkay için Galatasaray transfer iddiaları güçlenmiş durumda.