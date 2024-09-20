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Dönerin Adı mı Değişecek? Almanya ve Türkiye Döner Krizinde Kritik Günler!

Dönerin Adı mı Değişecek? Almanya ve Türkiye Döner Krizinde Kritik Günler!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 17:27

Türkiye, dönerin tescili için Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundu. Fakat Türkiye'nin başvurusuna, tam 11 farklı itiraz geldi. Bu itirazlar arasında en dikkat çekici olan ise Almanya'nın itirazıydı. 

Avrupa Komisyonu'nun döner hakkında karar vermek için sayılı günleri kaldı.

Peki, dönerin önündeki senaryolar neler?

Kaynak

Döner, Türkler için olmazsa olmaz. Basit bir sokak yemeğinden çok öte bir lezzet bizler için.

Döner, Türkler için olmazsa olmaz. Basit bir sokak yemeğinden çok öte bir lezzet bizler için.

Nasıl ki İtalyanlar pizzalarıyla övünüyor, bizler de tüm dünyaya nam salan dönerimizle övünmeliyiz elbette. Bunun için de geçtiğimiz aylarda resmi bir adım atılmış, Avrupa Komisyonu'na dönerin tescili için başvuru yapılmıştı.

Döneri tescilletmek isteyen Türkiye'ye ise tam 11 farklı itirazda bulunuldu.

Döneri tescilletmek isteyen Türkiye'ye ise tam 11 farklı itirazda bulunuldu.

Nisan ayında yapılan başvuruda dönerin hazırlanış sürecine dair pek çok detay bulunuyor. Kesilen hayvanın yaşı, dönerde kullanılan baharatlar, hatta döner bıçağının uzunluğu bile dosyada yer alıyor.

Türkiye'deki döner tarifinden daha farklı bir tarifle döner yapan Almanya da başvurumuza itiraz edenler arasında.

Türkiye'deki döner tarifinden daha farklı bir tarifle döner yapan Almanya da başvurumuza itiraz edenler arasında.

Türkiye'nin başvurusunda, yalnızca belirtilen kriterlere uyan dönerlerin 'döner' adı altında satılabilecek. Bu kriterleri karşılamayan dönerler ise, örneğin Alman döneri gibi, döner olarak anılamayacak.

Almanya'nın itirazına ise bir destek de Almanya bakanından gelmişti;

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye yapılan itirazları değerlendirecek. Bu itirazların yerinde olup olmadığına ise 24 Eylül'e kadar karar verilmesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye yapılan itirazları değerlendirecek. Bu itirazların yerinde olup olmadığına ise 24 Eylül'e kadar karar verilmesi gerekiyor.

İtirazların yerinde bulunması halinde, Türkiye ve Almanya döner konusunda uzlaşmak için 6 ay süreye sahip olacak.

İtirazın kabul edilmemesi halinde ise Almanya döneri, artık döner olarak anılamayacak.

İtirazın kabul edilmemesi halinde ise Almanya döneri, artık döner olarak anılamayacak.

Türkiye'nin de AB'de tescillenen ilk geleneksel ürünü olacak! 

Gelişmeleri iştahla takip ediyoruz...

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