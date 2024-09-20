Dönerin Adı mı Değişecek? Almanya ve Türkiye Döner Krizinde Kritik Günler!
Dönerin Adı mı Değişecek? Almanya ve Türkiye Döner Krizinde Kritik Günler!
Türkiye, dönerin tescili için Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundu. Fakat Türkiye'nin başvurusuna, tam 11 farklı itiraz geldi. Bu itirazlar arasında en dikkat çekici olan ise Almanya'nın itirazıydı.
Avrupa Komisyonu'nun döner hakkında karar vermek için sayılı günleri kaldı.
Peki, dönerin önündeki senaryolar neler?
Döner, Türkler için olmazsa olmaz. Basit bir sokak yemeğinden çok öte bir lezzet bizler için.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın