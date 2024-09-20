Bir Mimari Tasarımcı Yiyeceklerden Aldığı İlhamla Tasarladığı Binalarla Kendine Hayran Bıraktı

Bisiklet Yolundaki Kural İhlalleri Bisikletliyi İsyan Ettirdi: "İstanbul’da Bisiklet Yolu Bu Kadar Olur"

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