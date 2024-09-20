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Bir Mimari Tasarımcı Yiyeceklerden Aldığı İlhamla Tasarladığı Binalarla Kendine Hayran Bıraktı

Bir Mimari Tasarımcı Yiyeceklerden Aldığı İlhamla Tasarladığı Binalarla Kendine Hayran Bıraktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 16:40

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Sosyal medyada birbirinden ilginç bina tasarımlarına imza atan Fatih Ekşi'nin paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi tasarımlarında doğadan ve yiyeceklerden ilham alıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/efatiheksi/
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Bir salatalıktan bile akılalmaz bir bina tasarımı ortaya çıkarabiliyor.

Bir salatalıktan bile akılalmaz bir bina tasarımı ortaya çıkarabiliyor.

Biz de size kendisinin dönerden nara kadar ilham aldığı bazı tasarımları bir araya getirdik.

Biz de size kendisinin dönerden nara kadar ilham aldığı bazı tasarımları bir araya getirdik.

İşte o tasarımlar;

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garibann

dönerden sonra şırdan gelecek sandım