Bir Mimari Tasarımcı Yiyeceklerden Aldığı İlhamla Tasarladığı Binalarla Kendine Hayran Bıraktı

Kaynak: https://www.instagram.com/efatiheksi/
Sosyal medyada birbirinden ilginç bina tasarımlarına imza atan Fatih Ekşi'nin paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi tasarımlarında doğadan ve yiyeceklerden ilham alıyor.
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Bir salatalıktan bile akılalmaz bir bina tasarımı ortaya çıkarabiliyor.
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Biz de size kendisinin dönerden nara kadar ilham aldığı bazı tasarımları bir araya getirdik.
İşte o tasarımlar;
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dönerden sonra şırdan gelecek sandım