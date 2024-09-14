Mimarlık Fakültesinde Öğrencilerinin Maketlerinin Sağlamlığını Test Eden Hocanın Güldüren Anları

Mimarlık hem oldukça zor hem de keyifli bölümlerden biri. Bu alanda eğitim almak, çeşitli zorlukları beraberinde getirirken, yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanma fırsatı da sunar. Özellikle eğlenceli bir öğretmene denk gelindiğinde her an daha keyifli bir hale gelebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir mimarlık öğrencisi, hocasının maketlerinin sağlamlıklarını test ettiği anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Test için her yolu deneyen öğretmenin o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın