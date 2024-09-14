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Mimarlık Fakültesinde Öğrencilerinin Maketlerinin Sağlamlığını Test Eden Hocanın Güldüren Anları

Mimarlık Fakültesinde Öğrencilerinin Maketlerinin Sağlamlığını Test Eden Hocanın Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 19:31

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Mimarlık hem oldukça zor hem de keyifli bölümlerden biri.  Bu alanda eğitim almak, çeşitli zorlukları beraberinde getirirken, yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanma fırsatı da sunar. Özellikle eğlenceli bir öğretmene denk gelindiğinde her an daha keyifli bir hale gelebilir.

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Bir mimarlık öğrencisi, hocasının maketlerinin sağlamlıklarını test ettiği anları paylaştı.

Bir mimarlık öğrencisi, hocasının maketlerinin sağlamlıklarını test ettiği anları paylaştı.

Test için her yolu deneyen öğretmenin o anları izleyenleri güldürdü.

Test için her yolu deneyen öğretmenin o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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