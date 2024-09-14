Mimarlık Fakültesinde Öğrencilerinin Maketlerinin Sağlamlığını Test Eden Hocanın Güldüren Anları

Mimarlık hem oldukça zor hem de keyifli bölümlerden biri. Bu alanda eğitim almak, çeşitli zorlukları beraberinde getirirken, yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanma fırsatı da sunar. Özellikle eğlenceli bir öğretmene denk gelindiğinde her an daha keyifli bir hale gelebilir.