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Sessizce Hayatımızdan Çıktı: Neden Her Yerde Sadece Siyah Çekirdekler var?

Sessizce Hayatımızdan Çıktı: Neden Her Yerde Sadece Siyah Çekirdekler var?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 18:26

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Çekirdek sakin eğlencelerimizin vazgeçilmez atıştırmalığı bildiğiniz üzere. İster bir dost sohbetinde, ister ailecek geçirilen bir film gecesinde, hatta heyecanla izlenen bir futbol maçında bile, çekirdek keyifli vakit geçirmenin en lezzetli tamamlayıcısı. Son dönemde beyaz çekirdeklerin neden bulunamadığı merak konusu olmuştu bildiğiniz üzere.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_fsHI...
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Cihan Balaman isimli bir sosyal medya kullanıcısı bu konuda bir araştırma yaptı.

Cihan Balaman isimli bir sosyal medya kullanıcısı bu konuda bir araştırma yaptı.

Siyah çekirdeğe göre daha maliyetli ve daha az verimli olması gibi sebeplerden ötürü bir anda hayatımızdan çıkan beyaz çekirdekler bir daha hayatımıza girmeyecek gibi görünüyor.

Siyah çekirdeğe göre daha maliyetli ve daha az verimli olması gibi sebeplerden ötürü bir anda hayatımızdan çıkan beyaz çekirdekler bir daha hayatımıza girmeyecek gibi görünüyor.

İşte o video;

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