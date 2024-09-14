Sessizce Hayatımızdan Çıktı: Neden Her Yerde Sadece Siyah Çekirdekler var?

Çekirdek sakin eğlencelerimizin vazgeçilmez atıştırmalığı bildiğiniz üzere. İster bir dost sohbetinde, ister ailecek geçirilen bir film gecesinde, hatta heyecanla izlenen bir futbol maçında bile, çekirdek keyifli vakit geçirmenin en lezzetli tamamlayıcısı. Son dönemde beyaz çekirdeklerin neden bulunamadığı merak konusu olmuştu bildiğiniz üzere.