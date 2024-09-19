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Her Ülkeye Özel Suşi Yapan Bir Aşçısının Türkiye İçin Yaptığı Suşi Sinirinizi Bozacak

Her Ülkeye Özel Suşi Yapan Bir Aşçısının Türkiye İçin Yaptığı Suşi Sinirinizi Bozacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 13:49

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Hollanda'da 60'dan fazla şubesi olan bir suşi ustası, her ülkenin damak zevki, ünlü lezzetleri ve kültürlerini harmanlayarak o ülkeye özgü bir suşi çeşidi üretiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_xmU2ONMQR/
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Sıranın Türkiye'ye geldiği seride adam sucuk ve baklavanın bir araya geldiği bir sufi yaptı.

Sıranın Türkiye'ye geldiği seride adam sucuk ve baklavanın bir araya geldiği bir sufi yaptı.

Yanında bir de ayran açtığı o suşi izleyenlerin hem midesini altüst etti hem sinirini bozdu.

Yanında bir de ayran açtığı o suşi izleyenlerin hem midesini altüst etti hem sinirini bozdu.

İşte o tarif;

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