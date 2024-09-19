Her Ülkeye Özel Suşi Yapan Bir Aşçısının Türkiye İçin Yaptığı Suşi Sinirinizi Bozacak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_xmU2ONMQR/
Hollanda'da 60'dan fazla şubesi olan bir suşi ustası, her ülkenin damak zevki, ünlü lezzetleri ve kültürlerini harmanlayarak o ülkeye özgü bir suşi çeşidi üretiyor.
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Sıranın Türkiye'ye geldiği seride adam sucuk ve baklavanın bir araya geldiği bir sufi yaptı.
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Yanında bir de ayran açtığı o suşi izleyenlerin hem midesini altüst etti hem sinirini bozdu.
İşte o tarif;
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