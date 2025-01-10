Türkiye’nin En Zengini Murat Ülker’den Tasarruf Önerisi: “Uçağım Yok Arkadaşlarımın Uçağına Biniyorum”

'Yıllık 12 milyar dolar ciromuz vardı. Fakat 7 milyar dolar da borcumuz. Baktım olacak gibi değil ve küçüldüm. Şimdi borcum yok ve bu yıl kombine cirom 14 milyar dolar. Ama şunu söyleyeyim: Tasarruf önemli. Örneğin; ya tarifeli uçak kullanıyorum ya da arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Ama kendime ait bir uçağım yok. Tasarruf şart.'