Türkiye’nin En Zengini Murat Ülker’den Tasarruf Önerisi: “Uçağım Yok Arkadaşlarımın Uçağına Biniyorum”
Türkiye’nin En Zengini Murat Ülker’den Tasarruf Önerisi: “Uçağım Yok Arkadaşlarımın Uçağına Biniyorum”
Murat Ülker, 5.2 milyar dolar servetiyle Forbes listesine göre Türkiye’nin en zengin kişisi. Nefes gazetesinden Aytunç Erkin, Murat Ülker ile arasında geçen diyalogu köşesine taşıdı.
Ülker’in tasarruf açıklaması gündem oldu. Tasarrufun önemine dikkat çeken Ülker, hiç borcunun olmadığını söyledi ve tasarruf amaçlı kendisine ait uçak olmadığını dile getirdi… Ülker “Ya tarifeli uçak kullanıyorum ya da arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Ama kendime ait bir uçağım yok. Tasarruf şart” diye konuştu.
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Türkiye'nin en zengin kişisi 5.2 milyar dolar servetiyle Murat Ülker.
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Nefes gazetesinden Aytunç Erkin, Murat Ülker ile arasında geçen diyalogu yazdı. Ülker'in tasarruf açıklamaları dikkat çekti, sosyal medyada gündem oldu.
Ülker'in tasarruf önerileri "Ne hayatlar var be!" dedirtti. Hiç borcunun olmadığını dile getiren Ülker, kendisine ait bir uçağının da olmadığını dile getirdi. Ülker, "Tasarruf şart" diyerek tarifeli uçak ya da arkadaşlarının uçağını kullandığını dile getirdi:
“Kendime ait uçağım yok. Arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Tasarruf şart.”
Ülker'in açıklamaları sosyal medyada goygoyu da beraberinde getirdi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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