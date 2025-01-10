İstanbul’dan Almanya’ya Gitti Soruşturma Başlatıldı: Nedeni ise Valizinden Çıkan 460 Paket Dubai Çikolatasıydı

Çikolatanın arasına kadayıfla antep fıstığı konuldu ve buna 'Dubai çikolatası' denildi. Bir süre önce nereye baksak kabus gibi gördüğümüz Dubai çikolatası furyası yavaş yavaş azaldı. Ancak bu furya azalana kadar Dubai çikolatası satan mekanlarda kuyruk oluştu, ünlü markalar üretimine başladı, hızını alamayanlar evde denedi. Son olay ise 'Yok artık' dedirtecek cinsten.

Bir kadın Dubai'den tanesi 4.60 euroya 460 paket Dubai çikolatası aldı. İstanbul’dan Almanya’ya 90 kilo Dubai çikolatası götüren kadın havalimanında kontrole takıldı. Valizinde paket paket çikolata bulunan kadına vergi kaçakçılığından soruşturma başlatıldı. Çikolataların toplam değerinin 2 bin 100 euro olduğu açıklanırken AB dışından getirilen ürünlerin 430 euroyu aşmaması gerekiyor.

Kadın “Satıcı değil yiyiciyim” dese de yetkilileri inandıramadı.

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