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İstanbul’dan Almanya’ya Gitti Soruşturma Başlatıldı: Nedeni ise Valizinden Çıkan 460 Paket Dubai Çikolatasıydı

İstanbul’dan Almanya’ya Gitti Soruşturma Başlatıldı: Nedeni ise Valizinden Çıkan 460 Paket Dubai Çikolatasıydı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 18:19

Çikolatanın arasına kadayıfla antep fıstığı konuldu ve buna 'Dubai çikolatası' denildi. Bir süre önce nereye baksak kabus gibi gördüğümüz Dubai çikolatası furyası yavaş yavaş azaldı. Ancak bu furya azalana kadar Dubai çikolatası satan mekanlarda kuyruk oluştu, ünlü markalar üretimine başladı, hızını alamayanlar evde denedi. Son olay ise 'Yok artık' dedirtecek cinsten. 

Bir kadın Dubai'den tanesi 4.60 euroya 460 paket Dubai çikolatası aldı. İstanbul’dan Almanya’ya 90 kilo Dubai çikolatası götüren kadın havalimanında kontrole takıldı. Valizinde paket paket çikolata bulunan kadına vergi kaçakçılığından soruşturma başlatıldı. Çikolataların toplam değerinin 2 bin 100 euro olduğu açıklanırken AB dışından getirilen ürünlerin 430 euroyu aşmaması gerekiyor. 

Kadın “Satıcı değil yiyiciyim” dese de yetkilileri inandıramadı. 

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Bir süre önce hayatımız Dubai çikolatasına dönüştü. Sosyal medyada, dışarıda kafamızı nereye çevirsek bu çikolatayı görmekten yıldık.

Bir süre önce hayatımız Dubai çikolatasına dönüştü. Sosyal medyada, dışarıda kafamızı nereye çevirsek bu çikolatayı görmekten yıldık.

Öyle uzun süren bir furyaydı ki bu çikolatayı evde yapıp deneyenler ve satılan mekanlarda uzun kuyruklar oluşturanlar hafızamızda yer etti. Bu talebe karşı koyamayan markalar birer birer Dubai çikolatası çıkarmaya başladı.

Bu tat kimisi tarafından çok sevildi kimisi tarafından da abartı bulundu. Abartıda sınır tanımayanlara da bir yenisi eklendi: Valizinden 460 paket Dubai çikolatası çıkan kadın.

Bu tat kimisi tarafından çok sevildi kimisi tarafından da abartı bulundu. Abartıda sınır tanımayanlara da bir yenisi eklendi: Valizinden 460 paket Dubai çikolatası çıkan kadın.

İstanbul’dan Hamburg’a giden adı açıklanmayan 33 yaşındaki kadın havalimanında kontrole takıldı. Valizi açılması istenen kadın 90 kilo yani 460 paket Dubai çikolatasıyla yakalandı.

İstanbul’dan Hamburg’a giden adı açıklanmayan 33 yaşındaki kadın havalimanında kontrole takıldı. Valizi açılması istenen kadın 90 kilo yani 460 paket Dubai çikolatasıyla yakalandı.

Kaynak

Kadına vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kadına vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kadın çikolataları Dubai'den tanesi 4.60 euroya aldığını belirtti. Ancak yetkililer Almanya'da bu çikolatanın tanesinin 25 euroya satıldığını ve 460 paketin yaklaşık 2 bin 100 euroya denk geldiğini belirtti. Yasalara göre Avrupa Birliği dışından getirilen ürünlerin değerinin 430 euroya aşmaması gerekiyor. Kadının 330 euroluk ithalat vergisi ödemediği ortaya çıkınca vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı.

"Satıcı değil yiyiciyim."

"Satıcı değil yiyiciyim."

Kadın, çikolataları satmayacağını kendisinin yiyeceğini söyledi. Ancak yetkilileri inandırmaya başaramadı. Yetkililer durumun planlı bir kaçakçılık olduğunu ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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